FreePik O quinto episódio da série iGuilino vai falar de pets no condomínio.

No quinto episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - você vai entender tudo sobre as leis e regras que envolvem a convivência de animais de estimação em condomínios.





Para esclarecer dúvidas comuns sobre o tema, vamos receber o advogado Kevin de Sousa, especialista em Direito Umobiliário e membro do do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (IBRADIM).

Nesse episódio, as seguintes dúvidas serão respondidas:

Quais são os direitos e deveres dos tutores de pets em condomínios?

Os condomínios podem proibir moradores de terem animais em seus apartamentos?

Quais são os caminhos legais para um morador que se sente prejudicado por regras abusivas contra animais?







Também vamos explicar quem é o responsável legal em caso de agressão ou acidente causado por pets dentro do ambiente condominial e se o síndico pode estabelecer regras sobre animais de estimação mesmo que elas não estejam previstas na convenção do condomínio.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!