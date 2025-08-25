No quinto episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - você vai entender tudo sobre as leis e regras que envolvem a convivência de animais de estimação em condomínios.
Para esclarecer dúvidas comuns sobre o tema, vamos receber o advogado Kevin de Sousa, especialista em Direito Umobiliário e membro do do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (IBRADIM).
Nesse episódio, as seguintes dúvidas serão respondidas:
- Quais são os direitos e deveres dos tutores de pets em condomínios?
- Os condomínios podem proibir moradores de terem animais em seus apartamentos?
- Quais são os caminhos legais para um morador que se sente prejudicado por regras abusivas contra animais?
Também vamos explicar quem é o responsável legal em caso de agressão ou acidente causado por pets dentro do ambiente condominial e se o síndico pode estabelecer regras sobre animais de estimação mesmo que elas não estejam previstas na convenção do condomínio.
