Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula durante encontro dos Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica com a Sociedade Civil e Comunidades Indígenas, no Plaza de Armas

Os nove países amazônicos divulgaram, nesta sexta-feira (22), um comunicado oficial, em que apoiam a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF - Tropical Forest Forever Facility, em inglês).

O grupo formado por Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname lançou o comunicado de apoio na 5ª Cúpula de Presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), em Bogotá, na Colômbia.

O mecanismo é complementar a outras formas já existentes de apoio e financiamento a ações de preservação, conservação e recuperação ambiental na Amazônia.

Ele será lançado em Belém, no Pará, em novembro, durante a Cúpula de Líderes da COP 30, na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

O objetivo é garantir recursos de longo prazo para conservar as florestas, mobilizando investimentos públicos e privados de maneira previsível e justa.

No texto, lançado em Bogotá, as nações afirmam que "apoiam com determinação a criação e consolidação do TFFF como um mecanismo para o financiamento de longo prazo, previsível e baseado em resultados, voltado à conservação, restauração e uso sustentável das florestas tropicais, incluindo a região amazônica.





E continuam que respaldam o TFFF “como um instrumento financeiro pragmático, concebido para proporcionar pagamentos por desempenho aos países com florestas tropicais que consigam reduzir o desmatamento, impulsionar a restauração para manter e ampliar a cobertura florestal, reconhecendo os serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas em pé”.

Concluindo o documento, reiteram o "compromisso de continuar cooperando de forma solidária, coordenada e ambiciosa para a consolidação do TFFF como uma ferramenta transformadora para os países com florestas tropicais, incluindo os Estados Parte do TCA, que promova o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das gerações presentes e futuras".