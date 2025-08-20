Reprodução/PCPB Polícia Civil da Paraíba apreendeu aluno que esfaqueou inspetor dentro da escola.

Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta quarta-feira (20), após esfaquear o inspetor da escola municipal onde estuda, no município de São José dos Ramos, na Paraíba.

A Polícia Civil informou ao iG que a agressão aconteceu após o servidor repreender o estudante, que estava jogando água em duas alunas nas proximidades do banheiro da escola. Após a interação, o jovem desferiu dois golpes de faca na perna do inspetor.





Felizmente, dois professores conseguiram interromper as agressões e conter o menor até a chegada da Polícia Militar. As partes foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil de Itabaiana (PB), onde os procedimentos cabíveis foram tomados. O inspetor recebeu atendimento médico e foi liberado.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a escola esclareceu que durante o ocorrido, o funcionário buscou se defender perante a atitude do aluno e que a equipe gestora interveio de forma imediata, prestando assistência aos envolvidos.

Segundo a direção da instituição, todas providências para garantir a segurança e o bem-estar de todos foram tomadas.