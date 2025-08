Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O ministro do STF, Alexandre de Moraes

A prisão domiciliar integral do ex- presidente Jair Bolsonaro(PL) foi determinada nesta segunda-feira (4), pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A justificativa, de acordo com o documento assinado pelo ministro, é que Bolsonaro descumpriu reiteradamente as medidas cautelares impostas ao ex-presidente no dia 18 de julho.

Inelegível até 2030 por decisão do TSE, Bolsonaro virou réu por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Se condenado, pode pegar até 43 anos de cadeia.



Entre as medidas descumpridas pelo ex-presidente apontadas por Moraes na petição da prisão domiciliar está a utilização de redes sociais neste domingo (3), quando seus aliados realizaram manifestações em cerca de 60 cidades do País.

Por não poder sair de casa aos fins de semana, Bolsonaro acompanhou as manifestações em videochamadas transmitidas por assessores, pelo filho Flávio Bolsonaro (PL-SP), e pela mulher, Michelle Bolsonaro, que participou do ato em Belém.

Confira a íntegra do documento assinado por Alexandre de Moraes: