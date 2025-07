Divulgação/DPZ Roberto Duailibi





















Por: João Carlos Silva*

O que faz uma cidade e um estado que não preserva os seus e seu sucesso? Inexplicável. Nos deixou na última sexta-feira uma das mais importantes figuras brasileiras em seu segmento de atuação.

Roberto Duailibi transformou o mundo da publicidade brasileira com sua DPZ. Era atuante no mundo da propaganda e das letras. Nascido em Campo Grande quando o estado era uno , morou até seus 12 anos na cidade. Foi ganhar o mundo em São Paulo. Conquistou todos com sua inteligência, integridade e competência.

Como outros nascidos em Campo Grande, falava com ares de felicidade de sua terra. Porém, ninguém com autoridade Constitucional fez menção ao seu nome e sua história no dia de seu falecimento. Foi assim com muitos que deixaram essa vida carregando no sangue o nascedouro campo-grandense.

Roberto Duailibi foi uma referência para muitos profissionais da publicidade e do marketing. Criou campanhas memoráveis durante sua longa trajetória com sua DPZ.

Certa vez encontrei com ele e sua senhora no Resort Zagaia Hotel na cidade de Bonito (MS) em um final de ano. Conversamos muito sobre o Mato Grosso do Sul. Era um entusiasta de sua terra.

Escrevi um artigo para revista Carta do Líbano em edição especial dedicada para ele. Membro da Academia Paulista de Letras, ativo nas letras e na cultura, exaltava sua Campo Grande. Foi lembrado e homenageado por todos em sua memória.

Da sua cidade natal, manifestação de autoridades em nível zero. Ora, quem faz sucesso não merece uma linha de consideração? Se for elencar aqui nomes de pessoas famosas nascidas no estado que nos deixaram sem sequer uma homenagem, tristes ficariam todos. Nomes de pessoas importantes já falecidas não estão em nenhum poste na cidade.

Quando faleceu o médico Wilson Fadul, foi preciso fazer uma ligação para o gabinete do prefeito para que colocasse bandeira em luto. Foi prefeito expressivo da cidade. Médico, ex-ministro e parlamentar. O asfalto que liga o centro da cidade ao Aeroporto Internacional é obra sua. Quando Dr. Wilson Fadul foi candidato ao governo em 1982, Duailibi lhe deu algumas sugestões. Ele tinha muitas histórias com sua Campo Grande.

Roberto Duailibi nunca será esquecido pelo que foi e fez. Uma história de sucesso. Uma vida voltada ao bem. Uma vida gerada em sua Campo Grande. Ele fez sua parte em vida. Autoridades que dirigem sua cidade e seu estado devem fazer o dever de casa. O grandioso Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul é o guardião da memória e da história de quem tremulou pelo Brasil e pelo mundo a bandeira de Campo Grande e do estado. O Instituto é o elo do passado e do presente para um futuro para quem precisa conhecer quem foi que construiu toda força do estado. Esperamos que autoridades façam o mesmo.

*Articulista e consultor

