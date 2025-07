Reprodução/ Pixabay Redes Sociais









Uma adolescente de 13 anos, que estava desaparecida desde o dia 15 de julho em Cariacica (ES), foi encontrada pela Polícia Civil no último sábado (19), em Vila Velha (ES), com o apoio do sistema Amber Alert — ferramenta digital desenvolvida pela Meta que utiliza redes sociais para divulgar fotos de crianças e adolescentes desaparecidos em situações suspeitas.

O sistema Amber Alert foi implementado no Brasil por meio de uma parceria entre a Meta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ( MJSP), o Laboratório de Operações Cibernéticas ( Ciberlab), a Diretoria de Operações e Inteligência ( Diopi) e a Secretaria Nacional de Segurança Pública ( Senasp).

Para que o alerta seja disparado, é necessário que a Polícia Civil local identifique a ocorrência como suspeita e informe o Ciberlab, que repassa os dados à Meta.

De forma integrada às plataformas da Meta (Instagram e Facebook) , a ferramenta é acionada em casos com indícios de risco à integridade física da vítima. A tecnologia envia alertas com fotos e informações da pessoa desaparecida para usuários em um raio de até 160 km do local da ocorrência.

A iniciativa já foi empregada 64 vezes desde que começou a funcionar no Brasil, em 2023, e contribuiu diretamente para a resolução de seis casos.





Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o delegado Luis Gustavo Ximenes da Silva, responsável pela operação, avaliou que o retorno da adolescente para casa demonstra como a tecnologia pode ser uma aliada importante em situações críticas.

“Esse foi o primeiro acionamento do Espírito Santo no Amber Alert, e o sistema se mostrou um instrumento fundamental para acelerar a resposta diante de uma situação crítica e garantir a proteção de uma vida em risco”.

O alerta permanece ativo por até 24 horas e busca alcançar o maior número possível de pessoas nas proximidades do local onde a vítima foi vista pela última vez. Em 2025, este foi o segundo caso em que o sistema contribuiu para localizar uma pessoa desaparecida — o primeiro ocorreu em fevereiro, em Santa Catarina.

Atualmente, 26 estados e o Distrito Federal aderiram à ferramenta, que tem sido usada como estratégia complementar às investigações policiais e como forma de envolver diretamente a população nas buscas.

História do Amber Alert

O sistema do Amber Alert ou America's Missing: Broadcast Emergency Response surgiu após o sequestro e assassinato da menina Amber Hagerman, de 9 anos, em 1996.

Amber foi levada enquanto andava de bicicleta com o irmão em um estacionamento no centro de Arlington, Texas. E mesmo com ampla cobertura da mídia e esforços das autoridades, seu corpo foi encontrado mutilado em um riacho quatro dias depois.

O crime nunca foi solucionado, mas a comoção gerada impulsionou a criação de um mecanismo de alerta público para casos de desaparecimento infantil.

Inspirados por alertas meteorológicos, moradores locais e emissoras da região de Dallas-Fort Worth iniciaram uma parceria com autoridades para desenvolver um sistema de alerta precoce para crianças sequestradas.

A ideia se espalhou por outros estados e, em 2003, o então presidente George W. Bush sancionou a Lei PROTECT, queque forneceu as ferramentas de preparação e resposta a emergências necessárias para a criação de um programa nacional do Amber Alert. Em 2005, todos os 50 estados dos EUA já haviam implementado o programa, que ajudou a localizar mais de 900 crianças.

Além de ser um dos sistemas mais eficazes de resposta emergencial, o Amber Alert se tornou modelo para iniciativas em outros países impulsionando o desenvolvimento de medidas seguras e rápidas diante de ameaças crescentes.