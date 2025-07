PM MG Homem engole objetos ao ser abordado e exames revelam carregadores de celular e fone de ouvido

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem de 25 anos que tentou engolir objetos ao ser abordado no bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares, no Leste do estado. A ação foi realizada pelo Grupo Especializado em Patrulhamento em Área de Risco (GEPAR) do 6º BPM, que cumpria um mandado de prisão contra o suspeito na região conhecida como Buraco Fundo.

Segundo a PM, o homem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, correndo por cerca de 50 metros antes de parar e se render com as mãos na cabeça. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram cinco munições intactas de calibre .38 no bolso da bermuda do suspeito.

Ainda conforme os militares, o homem aparentava estar bastante nervoso, tremia e cuspia repetidamente, apresentando resíduos de algo sintético na boca. Questionado, ele chegou a dizer que estava cuspindo arroz, mas depois mudou a versão e afirmou ter comido carne.

Levado ao hospital, o suspeito passou por exames de imagem para verificar se carregava algo ilícito dentro do corpo. Os exames revelaram imagens compatíveis com dois carregadores de celular e um fone de ouvido sem fio.

O homem ficou em observação médica para avaliar se seria necessária cirurgia ou se os objetos seriam expelidos de forma natural. Após a extração, o material foi apreendido e encaminhado, junto com o suspeito, à delegacia da Polícia Civil.