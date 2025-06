Reprodução/X A circulação dos trens no sentido Luz foi restrita ao trecho entre Estudantes e Brás





Um trem da Linha 11-Coral da CPTM descarrilou na noite desta sexta-feira(27), entre as estações Luz e Brás, na capital paulista. Não houve registro de feridos.

O caso ocorreu por volta das 19h, quando a composição, que estava vazia e seguia para o pátio de manobra, apresentou falha no truque — componente responsável pelo suporte das rodas — ao acessar a plataforma 3 da Estação Luz.

A circulação dos trens no sentido Luz foi restrita ao trecho entre Estudantes e Brás. As composições operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. No sentido Estudantes, o funcionamento seguiu normalmente.

A operação do Expresso Aeroporto (Linha 13-Jade) também foi afetada: o serviço foi suspenso entre Brás e Palmeiras-Barra Funda. Passageiros foram orientados a embarcar na plataforma 8 da Estação Brás para acessar o trajeto até o Aeroporto de Guarulhos.

Segundo a CPTM, a circulação nos dois sentidos foi retomada, com embarque e desembarque no sentido Luz pela plataforma 4. A empresa afirmou que equipes de manutenção foram acionadas para reparar a falha e liberar a via.

Durante o pico de movimentação da noite, o incidente provocou superlotação nas plataformas da Estação Luz, com longas esperas e aglomerações. A Linha 12-Safira também foi impactada, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre a extensão das alterações nesse trecho.





Em nota enviada ao Portal iG, a CPTM declarou:

"Na noite desta sexta-feira, por volta das 19h, um trem vazio da Linha 11-Coral, que se deslocava em direção ao pátio de manobra, apresentou uma falha no truque. A circulação é normal nos dois sentidos, sendo que no sentido Luz, o embarque e desembarque ocorrem pela plataforma 4. Já o Expresso Aeroporto tem circulação entre Brás e Aeroporto-Guarulhos. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos causados."

Não é o primeiro episódio de descarrilamento na Linha 11-Coral. Em dezembro do ano passado, um trem de carga da MRS Logística saiu dos trilhos na região do Brás, provocando interrupções que se estenderam por quase dois dias.