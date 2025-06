Reprodução/ rede social Mensagem emitida no teste da Defesa Civil; sinal sonoro assustou









O Governo Federal realizou, neste sábado (14), os primeiros testes da operação do novo sistema Defesa Civil Alerta em estados do Nordeste.

O objetivo foi preparar a população para o início da operação oficial do sistema na região, que está prevista para 18 de junho, mas a iniciativa acabou pegando a população de surpresa e gerando muita piada e memes na internet.

Na simulação realizada neste sábado, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros, em Brasília, o Sistema Defesa Civil Alerta enviou uma mensagem emergencial a telefones celulares de moradores de 36 municípios do Nordeste, com intervalo de um minuto entre cada alerta.

Uma mensagem surgiu sobreposta ao conteúdo exibido no celular, com som de alerta que tocou mesmo em aparelhos no modo silencioso.

A mensagem que apareceu durante o teste foi: “ALERTA EXTREMO – Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Para mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta.”

Foi o suficiente para lotar as redes sociais de comentários de internautas que se assustaram com o alerta.

Veja alguns dos comentários que surgiram nas redes sociais:

“E na mesma hora que chegou o alerta, eu tava lendo a notícia sobre isso no perfil do gov.br, mas mesmo assim tomei o susto”

“O Brasil é mesmo uma piada. Tinha que fazer este teste logo no dia de hoje?” , questionou outra.

“A minha alma só voltou pro corpo quando minha mãe disse que era teste”

“Tô no ônibus e celular de todo mundo apitou”

“A coitada da minha mãe pensando que era o fim do mundo kkk passei mal”

Lembrei logo daquela cena de "Monstros vs Aliens" pic.twitter.com/i5iosAGpZZ — Hellsinore Von Bergström (@HellsinoreOFC) June 14, 2025





Expansão do sistema



De acordo com o Governo Federal, a ação marca uma nova etapa da estratégia para fortalecer a prevenção de desastres e salvar vidas.

O sistema está em operação na regiões Sul e Sudeste desde dezembro de 2024 e será levado também às regiões Norte e Centro-Oeste nos próximos meses.

Até o fim de 2025, a expectativa é que o Defesa Civil Alerta esteja disponível em todo o país.