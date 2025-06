Montagem iG A ausência dos parlamentares provocou a reação do ministro, que os acusou de agir com desrespeito





A audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados para discutir temas econômicos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), terminou de forma inesperada nesta quarta-feira (11).

O encerramento foi decidido pelo presidente da comissão, deputado Rogério Correia (PT), após um acalorado bate-boca envolvendo parlamentares da oposição.

A reunião, iniciada por volta das 10h, começou com a apresentação de Haddad sobre impostos e a situação fiscal do país. No entanto, cerca de uma hora depois, os deputados Carlos Jordy (PL) e Nikolas Ferreira (PL), ambos da oposição, usaram seu tempo para criticar dados e argumentos do ministro. Quando Haddad voltou a falar, notou que os dois já haviam deixado o plenário.

A ausência dos parlamentares provocou a reação do ministro, que os acusou de agir com desrespeito.

“Eles não querem debater seriamente. Vêm aqui criar frases de efeito para redes sociais”, declarou. “Fazem molecagem e vão embora”, completou.





Meia hora depois, Jordy retornou à sessão e pediu direito de resposta. Ao se manifestar, chamou Haddad de “moleque”. Na sequência, Nikolas Ferreira também voltou e tentou falar novamente sob o argumento de “questão de ordem”.

O deputado Rogério Correia interrompeu Nikolas, argumentando que o tempo regulamentar de fala já havia sido utilizado. A tentativa de controle gerou confusão e discussões entre os parlamentares presentes. Diante do clima tenso, Correia optou por encerrar a audiência, pedindo desculpas a Haddad pelo tumulto.

Confira o vídeo do momento do tumulto: