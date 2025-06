Divulgação A liberação ocorreu nesta sexta-feira (6)





O Ministério da Agricultura e Pecuária autorizou nesta sexta-feira (6) a retomada das atividades de produção e envase na unidade industrial da Solar, fabricante de produtos Coca-Cola, localizada em Maracanaú, no Ceará.

A liberação ocorreu após a apresentação de documentos técnicos que comprovaram a correção definitiva de um vazamento no sistema de resfriamento da linha de produção.

A permissão para o retorno das operações foi concedida com base em ações corretivas realizadas pela empresa e verificadas in loco pela equipe de fiscalização do Mapa.

A vistoria concluiu que os processos da fábrica voltaram a atender aos requisitos legais de segurança e qualidade exigidos para o setor de bebidas.

A unidade havia suspendido suas atividades na terça-feira (3), após inspeção identificar a possibilidade de contaminação cruzada por etanol alimentício.

Durante a fiscalização, técnicos detectaram a presença de componentes típicos de refrigerantes, como cafeína, no líquido utilizado para o resfriamento da linha de produção, composto por água e álcool de grau alimentício.

shutterstock Cerca de 9 milhões de litros de bebidas foram retidos em estoque e não chegaram a ser distribuídos ou comercializados





A paralisação foi classificada pelo ministério como medida preventiva. De acordo com a pasta, a empresa interrompeu as operações em conjunto com o governo e iniciou uma investigação para apurar eventuais falhas no processo industrial.

A fábrica manteve suas licenças de funcionamento válidas durante todo o período e segue sendo auditada por órgãos internos e externos. A empresa também declarou possuir certificações internacionais, como a ISO 9001 e a FSSC 22000.

Cerca de 9 milhões de litros de bebidas foram retidos em estoque e não chegaram a ser distribuídos ou comercializados.

Laudos preliminares

Laudos preliminares apresentados pela empresa não apontaram presença de substâncias indevidas. Entretanto, a comercialização dos produtos segue suspensa até a emissão do laudo oficial do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, prevista para a próxima semana.

Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro(PSD) o álcool utilizado no sistema é de grau alimentício e não apresenta toxicidade. Caso seja confirmada a contaminação, o impacto seria classificado como de ordem comercial.

A fábrica de Maracanaú é a segunda maior produtora de itens da Coca-Cola no Brasil e a única unidade da empresa afetada pela medida. As demais plantas da Solar seguem operando normalmente.

O Ministério da Agricultura afirmou que ações desse tipo integram os protocolos regulares de fiscalização e visam garantir a segurança dos alimentos produzidos no país.