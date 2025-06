Reprodução Câmera de segurança da concessionária registrou a manobra do caminhoneiro









As câmeras de segurança da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho da BR-376/RR, chamada Rodovia do Café, que interliga os estados do Paraná e Santa Catarina, registraram um caminhão utilizando a área de escape para evitar um acidente que poderia ser grave.

A manobra foi registrada nesta segunda-feira (2), na entrada na área de escape situada no km 671,7 da rodovia, em Guaratuba, no litoral paranaense, sentido Santa Catarina.

O condutor do caminhão utilizou o dispositivo de segurança depois de perceber pane no sistema de freios.

A área de escape é uma pista de brita projetada para permitir que veículos com falhas nos freios, como carros e caminhões, possam parar de forma segura, evitando colisões.

Na área de escape no km 671,7, segundo informações da concessionária, já foi utilizada por mais de 700 veículos para frear em situações de emergência.

O caso do caminhão desta segunda (2) foi mais uma ação bem sucedida. Ninguém ficou ferido.