O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), foi internado, na tarde desta terça-feira (27), após relato de fortes dores abdominais.

Após realização de exames de imagem e laboratoriais, o prefeito foi diagnosticado com quadro de colecistite aguda.

Trata-se de uma inflamação aguda da vesícula biliar que se desenvolve em horas, geralmente como resultado da obstrução do ducto cístico por um cálculo biliar. Além de dores do lado direito do abdome, os sintomas incluem, algumas vezes, febre, calafrios, náuseas e vômitos.

O prefeito se encontra consciente e com sinais vitais estáveis, segundo nota da Prefeitura.

Ele está internado no hospital Baía Sul, na região central da capital catarinense, e será submetido a um procedimento cirúrgico para remoção da vesícula biliar, nas próximas horas.

O político não deve se afastar do cargo, mas permanecerá internado, pelo menos, até esta quarta-feira (28).