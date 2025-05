Reprodução/redes sociais Momento em que os quatro suspeitos são detidos, em Moema, na capital paulista





Quatro suspeitos de assaltar um prédio, um deles menor de idade, foram presos na tarde deste sábado (24), na região de Moema, Zona Sul de São Paulo, após serem perseguidos pelo delegado Antônio de Assunção Olim, que também é deputado estadual(PP).

O deputado policial divulgou imagens da prisão em suas redes sociais. Assista abaixo.

Um dos integrantes do grupo foi baleado no momento da abordagem, que aconteceu na altura da Alameda Jauaperi com a Avenida Rouxinol, também em Moema.

Ocorrência

A ocorrência teve início com uma chamada à Polícia Militar (PM), por telefone, perto das 17 horas, informando de uma suspeita de assalto em um condomínio na Avenida Macuco, em Moema.

O zelador do prédio teria visto dois homens desconhecidos circulando pelo local, usando bonés para cobrir parcialmente os rostos.

Cerca de 10 minutos depois, a PM recebeu um novo chamado para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na esquina da Alameda Jauaperi com a Avenida Rouxinol, também em Moema. Na ligação, foi informado que um homem havia sido baleado nas nádegas.

O delegado relatou, logo depois, que estava em um restaurante em frente ao prédio, percebeu a movimentação da fuga dos quatro e decidiu perseguir o veículo que eles ocupavam.

A fuga

Durante a fuga, o delegado disse que eles atropelaram um motociclista, colidiram com veículos e acabaram subindo na calçada, ficando com o veículo preso entre o poste e o muro. Este foi o momento da abordagem.





Ainda de acordo com informações do delegado Olim, postada em suas redes sociais, na porta do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil de São Paulo, dois dos homens detidos, entre eles o menor de idade, já eram procurados por participação em outros assaltos em prédios localizados em bairros nobres em São Paulo.

“Eles furtam nos Jardins, no Brooklin e em Moema, além de passagem no Rio de Janeiro e na Bahia. Os outros dois também têm passagem”, afirmou o delegado.

Em outra postagem, Olim afirmou que os quatro permaneceram presos após a audiência de custódia.