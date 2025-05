Arquivo pessoal brasileiro prodígio no topo mundial

Para o estudante Caio Temponi, de 16 anos, estar entre os primeiros colocados nas principais faculdades brasileiras já se tornou algo comum. Agora, ele alcança um novo patamar ao ser incluído no “Global Child Prodigy Awards”, uma premiação internacional considerada o "Oscar" das crianças prodígios. Caio nasceu em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro, morou no Ceará, onde cursou o ensino médio, e vive atualmente com a família em Minas Gerais.

Caio foi selecionado como uma das 100 crianças prodígio do mundo na categoria “Inteligência e Memória – QI”, pela Global Child Prodigy Awards (GCP Awards).

O menino tem um currículo extenso e impressiona desde novo. Aos 14 anos, ele se tornou a pessoa mais jovem a ser aprovada no renomado Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), classificado como uma das instituições de ensino mais difíceis do país para alcançar uma vaga.

Enquanto adolescentes na idade dele continuam superando etapas do ensino médio, ele, já tem uma lista de lugares em que seria aceito para iniciar a universidade. Hoje, o estudante faz direito e matemática na Federal de Juiz de Fora e já está no quinto período.

"Caio é nosso filho único. Estamos mega felizes com todas as premiações, são anos de estudos e dedicação. Os sonhos e as conquistas dele, são nossas. Ele tem um sonho, desde pequeno, em ser juiz federal", comenta, orgulhosa, a mãe, Laurismara Temponi, à reportagem do iG.

O estudante foi convidado para evento mundial cujo objetivo é valorizar as mentes mais talentosas do planeta, no dia 26 de junho, em Londres. "Estou muito emocionado em saber que vou representar o nosso país. É muito gratificante. Ter um brasileiro, entre os 100 mais prodígios do mundo, é uma conquista inacreditável", conta.

1º lugar em Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA)

1º lugar em Medicina na Universidade Cruzeiro do Sul

1º lugar em Engenharia da Computação no Cefet RJ

1º lugar na prova para o Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF)

1º lugar na Escola Preparatória ad Cadetes do Ar (Epcar), da Força Aérea Brasileira (FAB)

1º em Administração na Universidade Estadual do Ceará (Uece)

1º em Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

3º lugar em Educação Física na Universidade de São Paulo (USP)

3º lugar em Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Aprovação em Medicina na Universidade de Fortaleza (Unifor)

Aprovação em Medicina no Centro Universitário de João Pessoa (Unipê)

Aprovação em Matemática na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Aprovação em Matemática no Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi)

Aprovação no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)

Aprovação em Direito na Universidade de Brasília (UNB)

Aprovação na Academia da Força Aérea (AFA)