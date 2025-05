TV Globo/Reprodução Elevador de obra despensa em São Paulo e deixa três pessoas mortas

A queda de um elevador deixou três pessoas mortas e uma ferida em uma obra na zona oeste de São Paulo. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência na manhã desta segunda-feira (19), nas proximidades do km 18 da rodovia Raposo Tavares, no bairro do Butantã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais tinham 20, 26 e 43 anos. Os óbitos foram constatados ainda no local do acidente.

A quarta vítima, que ficou ferida, foi levada por colegas a um hospital da região. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas, e o caso está sob investigação. As autoridades apuram possíveis falhas de segurança no canteiro de obras.



As obras são do empreendimento Reserva Raposo, que tem como responsável a BRZ Construtora.

tenta contato com a construtura e deixa o espaço aberto para futuros esclarecimento.