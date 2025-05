Reprodução Instalações fora das normas de segurança podem provocar incêndios e descargas elétricas









As mortes de duas pessoas eletrocutadas no interior de um trailer de lanche, durante o alagamento de uma avenida na zona sul do Recife (PE), nesta última quarta-feira (14), reacenderam o debate a respeito dos riscos das instalações elétricas fora das normas de segurança.

Uma equipe da distribuidora de energia identificou que a estrutura era abastecida por uma ligação irregular.

“Instalação elétrica deve ser realizada exclusivamente por especialistas que seguem as normas de segurança, garantindo a integridade física do ambiente”, afirmam técnicos da Cemig, concessionária de energia elétrica, com sede em Belo Horizonte (MG), ao Portal iG..

Eles orientam quem pretende instalar energia elétrica em um trailer para vender alimentos ou em qualquer outro tipo de reboque a seguir às normas técnicas e legais específicas vigentes no país e também observar as legislações do município e do estado em que vai operar.

Ainda de acordo com os técnicos, todo pedido de ligação de energia só pode ser efetivado em área pública mediante autorização prévia do órgão competente vinculado à prefeitura do município.

“Sem esta autorização e diante da negativa da concessionária de energia, eventualmente, as pessoas partem para as ligações clandestinas, sendo o método mais utilizado a conexão irregular diretamente na rede da companhia. Essa prática é ilegal e compromete a integridade da rede elétrica, podendo causar sobrecargas, curtos-circuitos, incêndios e até acidentes fatais”, adverte a Cemig.

Normas e exigências

Quem pretende instalar energia elétrica em um trailer para vender alimentos ou em qualquer outro tipo de reboque deve contratar um profissional qualificado, que vai seguir normas técnicas e legais específicas.

Entre elas está a norma técnica ABNT NBR 5410, que rege as instalações elétricas de baixa tensão, incluindo trailers, food trucks e instalações temporárias. De acordo com os especialistas, ela estipula critérios para dimensionamento, proteção, aterramento, dispositivos de segurança e materiais permitidos que podem evitar riscos de choques elétricos e incêndios.

Também é necessário seguir as especificações da concessionária de energia que atende o município. Cada uma possui suas normas técnicas que devem ser seguidas. É a concessionária que vai detalhar como deve ser feita a ligação à rede, a posição do disjuntor gera l, os requisitos para o quadro de medição e proteção e a necessidade de dificultar o acesso por pessoas não habilitadas.





E, por último, um laudo técnico do Inmetro vai regularizar o veículo junto ao Denatran.

Vale salientar que as ligações devem obedecer resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que tratam do fornecimento de energia elétrica em baixa tensão e estabelecem padrões de segurança e tarifação.

E, além dessas normas técnicas nacionais, é preciso verificar as exigências locais, pois a autorização para funcionamento, pontos de ligação e circulação dos trailers depende da legislação do município e do estado.

Diante de tantas especificações, é fundamental consultar um eletricista qualificado em instalação elétrica predial, comercial e residencial, que conhece as normas e vai priorizar a segurança dos funcionários do trailer e dos consumidores.