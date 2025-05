Reprodução Virgínia Fonseca tem cerca de 53 milhões de seguidores no Instagram





A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que apura supostas irregularidades em casas de apostas online no Brasil convocou a influenciadora Virginia Fonseca para prestar esclarecimentos sobre publicidades feitas para essas plataformas nas redes sociais.

A CPI das Bets pretende esclarecer como influenciadores estariam incentivando o público a participar de jogos de azar através de divulgações em seus perfis online. O depoimento de Virgina está marcado para a manhã desta terça-feira (13), previsto para ocorrer às 11h.

Apesar da convocação a obrigar a comparecer, ela pode escolher não responder as perguntas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que a influenciadora está permitida a ficar em silêncio sobre questões que possam incriminá-la.

Quem é Virginia Fonseca?

Influenciadora digital e empresária com cerca de 53 milhões de seguidores no Instagram, casada com o cantor Zé Felipe, Virginia Fonseca ficou conhecida fazendo vídeos para as redes sociais. Ela é dona da marca de cosméticos We Pink , que faturou cerca de R$ 168 milhões em 2022, segundo a Forbes.

Na CPI, ela é questionada sobre seu envolvimento na promoção de sites de apostas, e sua presença é aguardada com expectativa devido ao seu grande alcance. O depoimento de Virgínia acontece em meio aos desdobramentos da “Operação Game Over 2”, da Polícia Civil de Alagoas, que investiga a divulgação das plataformas de apostas irregulares por meio de influenciadores — e que pode configurar em crime contra a economia popular.

Em uma publicação no Instagram, Virginia informou que chegou em Brasília por volta das 14h13 da tarde de segunda-feira (12), acompanhada das duas filhas e do marido.





Desdobramentos da CPI das Bets

Além do envolvimento de influenciadores em divulgações de plataformas irregulares, a CPI das Bets investiga a influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras. Paralelo a isso, há um desdobramento sobre uma possível associação com organizações criminosas envolvidas em lavagem de dinheiro.

Na etapa em que acontece o depoimento de Virginia, a comissão quer identificar como influenciadores digitais são remunerados pela prática considerada antiética na divulgação dos jogos de aposta. A CPI ainda deve ouvir nas próximas semanas outros influenciadores que também podem ter promovido empresas de apostas online irregulares.