Montagem iG - Reprodução/Redes Sociais Corpo de irmã de médico suspeito de matar professora será exumado

A Polícia Civil vai pedir a exumação do corpo da irmã de Luiz Antonio Garnica, preso nesta terça-feira (6) em Ribeirão Preto (SP) com a mãe, Elizabete Arrabaça, por suspeita da morte por envenenamento da esposa dele.

Larissa Rodrigues, mulher de Luiz Antonio, foi morta em março deste ano. O laudo toxicológico apontou envenenamento por chumbinho.

Agora, a polícia trabalha com a possibilidade da irmã do médico, Nathalia Garnica, que morreu em fevereiro, também ter sido envenenada. De início, a causa da morte foi apontada como infarto.

"Um mês antes mais ou menos da morte da Larissa, teve a morte da irmã do Luiz. Nós vamos instaurar o inquérito policial e vamos pedir a exumação do corpo para mandar isso para o exame toxicológico e verificar, esclarecer se realmente a irmã foi envenenada", disse o delegado Fernando Bravo, chefe da investigação, em coletiva de imprensa.



Segundo o delegado, Nathalia não apresentava problemas de saúde e morreu de forma parecida à de Larissa. Além disso, a mãe do médico também foi uma das últimas pessoas a ver as duas vivas.

De acordo com a investigação, Elizabete ligou para uma amiga para perguntar sobre o chumbinho.

"São casos parecidos, a forma foi semelhante, a mãe do médico foi até lá, fez massagem cardíaca, foi muito semelhante, porem não podemos falar que foi envenenamento, só uma análise técnica para esclarecer", ressaltou o delegado.

O Portal iG tentou contato com a defesa de Luiz Guarnica. Em nota, os advogados informaram que ainda não tiveram acesso a todo material da investigação. Também reiteraram "sua inocência, afirmando, ainda, não haver sequer indício de que tenha envenenado sua esposa ou concorrido para que alguém o fizesse" e que, por isso, estão entrando com um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Segundo a defesa, no "vídeo gravado pela própria Polícia, [é possível ver] que sequer foi apresentado a Luiz o mandado de prisão, e na ocasião, houve busca ilegal não autorizada pela Justiça".

A reportagem não identificou a equipe responsável pela defesa de Elizabete. O espaço segue aberto para mais esclarecimentos.

Entenda o caso



Luiz Antonio e Elizabete são investigados pela morte da professora Larissa Rodrigues, esposa do médico, envenenada com chumbinho em março deste ano.

O laudo toxicológico confirmou a presença do veneno no organismo da vítima. A polícia acredita que o envenenamento tenha ocorrido de forma contínua, uma vez que Larissa relatava aos amigos que se sentia mal sempre que a sogra saía de casa.

Segundo o delegado Fernando Bravo, uma testemunha-chave afirmou que Elizabete queria chumbinho cerca de 15 dias antes da morte da nora. Ela também teria ligado para uma amiga para tentar conseguir o veneno.

O médico é um dos suspeitos porque o seu comportamento ao encontrar a esposa morta no banheiro também gerou desconfiança. Em vez de acionar o socorro, ele tentou realizar procedimentos médicos e, segundo a polícia, limpou o local antes da chegada da perícia.

A investigação também destaca que Larissa havia descoberto um possível relacionamento extraconjugal por parte do marido, fato que pode estar ligado à morte da professora. A amante também é investigada, e os celulares dela, do médico e da mãe dele foram apreendidos.