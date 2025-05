Reprodução - 08.08.2022 Sede da OAB Nacional

A Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB) lançou uma plataforma digital para ajudar a população a não cair no "golpe do falso advogado". A ferramenta, lançada na terça-feira (29), permite verificar a identidade de advogados de forma rápida e segura.

"Com o ConfirmADV , qualquer cidadão poderá confirmar a identidade de um advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB de forma rápida e simples, garantindo que o contato seja, de fato, com o profissional contratado. A ferramenta é integrada ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA)", explica a entidade.

De acordo com a entidade, a iniciativa surgiu em meio ao aumento dos casos em que os golpistas se passam por advogados para ganhar dinheiro.

"Usando indevidamente nomes, fotos e até mesmo informações extraídas de processos judiciais, os golpistas tentam convencer vítimas a realizar pagamentos via PIX com a justificativa de liberação de valores judiciais", diz a OAB.

Segundo a OAB, levantamentos atualizados revelam a dimensão do golpe em diversas regiões. No ranking dos cinco principais, constam:

São Paulo: 1,6 mil denúncias desde 2024

Minas Gerais: 516 denúncias

Acre: 395 denúncias entre 2022 e 2025

Bahia: 367 denúncias desde abril de 2023

Rio de Janeiro: 323 denúncias

Campanha coordenada

A mobilização da OAB contra o golpe do falso advogado é realizada de forma coordenada com as 27 seccionais, que atuam diretamente no recebimento de denúncias e articulação com as autoridades locais. Além disso, no site da entidade, há uma cartilha com as abordagens mais usadas pelos criminosos e as principais formas de se prevenir de um golpe.

"Essa campanha é mais uma expressão do nosso compromisso com a cidadania e com a advocacia. Quando protegemos a relação entre advogado e cliente, protegemos o direito de acesso à Justiça. E isso é questão de Ordem", diz o presidente Beto Simonetti.

Como usar a ConfirmADV

Ao acessar o site, o cidadão deverá informar dados como o número de inscrição na OAB, o estado de registro e o e-mail informado pelo suposto advogado.

Um e-mail de confirmação será enviado ao profissional, que terá até 5 minutos para responder e confirmar os dados. Caso essa verificação seja feita dentro do prazo, o cidadão receberá a autenticação do advogado.

Se não houver a resposta no tempo certo, ambos serão notificados de que a verificação não foi concluída.