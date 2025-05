Reprodução/CBMGO O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou a remoção do corpo para os procedimentos legais

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) localizou, na tarde da última quinta-feira (2), o corpo de um homem que estava desaparecido no Rio Pilões, nas proximidades do Condomínio de Chácaras Aldeia dos Pilões, em São Luís de Montes Belos, em Goiás.

Segundo informações da corporação, a vítima saiu no fim da tarde de quarta-feira (1º), por volta das 17h, para armar uma rede de pesca e não retornou para casa. A família acionou os bombeiros na manhã do dia seguinte, às 8h10, pelo número de emergência 193.

As buscas foram iniciadas imediatamente pela equipe da 19ª Companhia Independente Bombeiro Militar(CIBM), responsável pela região. Com a chegada da equipe de mergulhadores, os trabalhos se intensificaram e, por volta das 17h40, o corpo foi encontrado com o auxílio de familiares e amigos que também participavam das buscas em canoas.

O Instituto Médico Legal ( IML) foi acionado e realizou a remoção do corpo para os procedimentos legais. As causas da morte ainda não foram divulgadas.