Vinicius Lara Jovem morre afogado em Sorocaba (SP)

Um menino de 13 anos morreu afogado na tarde desta sexta-feira (2) enquanto brincava com o irmão, de 15 anos, no Porto das Águas, conhecido como “prainha”, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

O acidente aconteceu por volta das 16h. Quando ochegou ao local, os socorristas realizaram manobras de reanimação, mas o adolescente não resistiu e morreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os irmãos ultrapassaram a área permitida para banho e entraram em uma região onde a profundidade chega a seis metros. Um civil conseguiu resgatar o jovem de 15 anos, mas o de 13 acabou submergindo e não foi localizado de imediato.

As equipes de resgate iniciaram os protocolos de busca e, enquanto o grupo de mergulho se preparava, a vítima foi retirada da água já em parada cardiorrespiratória. O SAMU tentou a reanimação por mais de 20 minutos, mas o óbito foi confirmado no local.

Ainda segundo os bombeiros, não havia salva-vidas na prainha no momento do acidente. A supervisão profissional é contratada apenas para fins de semana e feriados.

Em nota ao Portal iG, a Prefeitura de Sorocaba lamentou a morte do adolescente e informou que apura a ausência de supervisão no local.

Praia em Sorocaba

"A Prefeitura de Sorocaba lamenta o fato ocorrido nesta sexta-feira (2), na prainha do Parque Porto das Águas, e pede para que Deus conforte a família do adolescente de 13 anos. O Poder Público apura o caso, investigando todo o cenário envolvendo o óbito, e dará o suporte necessário à família".



O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), ficou conhecido nas redes sociais por seus posts virais falando do município e pelo seu jargão: "Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer a melhor cidade para se viver".

Em fevereiro de 2025, o prefeito fez um vídeo anunciando que Sorocaba, que fica a mais de 150 km do litoral, iria contar com uma "praia". O local, na verdade, é conhecido como Porto das Águas, onde passa um rio que leva o nome da cidade.

De acordo com Manga, o local é igual as praias do nordeste e de Florianópolis. A área mais funda, onde os meninos se afogaram, seria utilizada para andar de Kayak e Stand UP, porém, com o uso de colete salva-vidas.