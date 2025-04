Reprodução Galpão destruído pelas rajadas de vento, na área rural da cidade





Um homem morreu, na tarde desta sexta-feira (25), no município de Santa Adélia, no Interior de São Paulo, vítima do desabamento de um galpão por fortes rajadas de vento. Veja abaixo as imagens do local destruído.

O galpão ficava no Sítio Santa Sônia, na zona rural da cidade, divisa com o município de Fernando Prestes, e era utilizado para armazenamento de maquinários.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, que registrou imagens no local, o desabamento do galpão aconteceu por volta das 16 horas. Em pouco minutos, o local foi totalmente destruido.

No síto, muitas árvores também cairam com a violência das rajadas de vento.

Veja as imagens:





Uma equipe médica do Distrito de Agulha, município de Fernando Prestes, esteve no local e constatou a morte do homem.

Também estiveram presentes no atendimento à ocorrência equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo e Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de Agulha.

As chuvas com fortes rajadas de vento que foram registradas em Santa Adélia nesta sexta também provocaram destelhamento de casas e queda de árvores.



De acordo com a Defesa Civil, como não há estação meteorológica nas proximidades, não foi possível aferir a velocidade do vento.