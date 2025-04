Reprodução O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde a cirurgia, em 13 de abril









O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital DF Star, em Brasília, seguindo com o tratamento para controle de alterações no fígado apontadas em exames laboratoriais, segundo boletim médico divulgado neste sábado (26).

De acordo com o comunicado, Jair Bolsonaro apresenta quadro clínico estável, sem febre ou alterações da pressão arterial.

“Segue o tratamento para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado, que encontra-se em recuperação. Persistem os sinais de gastroparesia(retardo do esvaziamento do estômago) e ainda não apresentou movimentos intestinais espontâneos, o que impede momentaneamente a alimentação por via oral ou pela sonda gástrica”, afirma a nota.

Ainda segundo a equipe médica que assina o boletim, o ex-presidente segue recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral(endovenosa) exclusiva.





O ex-presidente continua realizando a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa.

As visitas continuam restrita e não há previsão de alta da UTI.

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por um procedimento cirúrgico no último dia 13 de abril para tratamento de uma suboclusão intestinal, que é uma obstrução parcial do intestino causada por aderências formadas após múltiplas cirurgias anteriores, em decorrência da facada que levou em 2018, durante campanha eleitoral.