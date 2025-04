Reprodução Polícia Civil de Pernambuco





Um homem de 51 anos foi preso na última segunda-feira (14) suspeito de aplicar golpes em, pelo menos, 17 pessoas na Região Metropolitana do Recife. Ao Portal iG, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que ele se apresentava como funcionário da Receita Federal e dizia trabalhar no Porto de Suape para oferecer produtos supostamente apreendidos em leilões, como celulares, TVs e instrumentos musicais.

A prisão foi divulgada nesta quarta (16), durante coletiva na sede da Polícia Civil, no centro da capital. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão. Segundo as investigações, o suspeito cobrava valores adiantados pelas mercadorias e conseguia convencer as vítimas de que se tratava de uma negociação legítima. Em um dos casos, recebeu R$ 20 mil de uma única pessoa.

Apesar de usar o próprio nome nas abordagens, o homem adotava diferentes estratégias para dificultar o rastreamento dos pagamentos, evitando transferências diretas para contas em seu nome. Em algumas ocasiões, no entanto, forneceu sua própria chave Pix.

O suspeito já respondia a quatro processos criminais e um processo cível. Ele morava em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, e tem antecedentes por furto, apropriação indébita e estelionato. A polícia continua apurando o número de vítimas.