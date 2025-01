Foto: Polícia Federal Cresce o número de brasileiros morando fora do país

Após as notícias de deportação de pessoas em situação ilegal nos Estados Unidos, surgiu a dúvida de quantos brasileiros estão vivendo no exterior atualmente.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), em 2024, 4.996.951 brasileiros estavam morando no exterior. Os números são de 2023, o que representa um aumento de 9% em relação ao ano anterior e são baseados em estimativas feitas a partir de documentos das representações diplomáticas do Itamaraty em outros países.

Em 2022, o total de brasileiros fora do país era de 4.598.735. Desde então, 398.216 cidadãos decidiram buscar novas oportunidades no exterior. De acordo com o relatório, os principais destinos continuam sendo os Estados Unidos (2.085.000), Portugal (513.000) e Paraguai (263.200).

Caso as comunidades brasileiras fora do país fossem consideradas um estado, elas seriam o 13º mais populoso do Brasil, superando a Paraíba e se aproximando da população de países europeus como Croácia, Moldávia, Albânia e Bósnia e Herzegovina, que têm populações entre 3 e 4 milhões. Além disso, a comunidade brasileira no exterior também supera a população do Uruguai, que é de aproximadamente 3,5 milhões.

O Itamaraty chegou a reconhecer que “o número de 2023 confirma a tendência de contínuo aumento da comunidade nacional expatriada”. A pasta afirmou que está se adaptando a quantidade de de pessoas morando fora do Brasil.

Na América do Sul, os principais destinos são Paraguai (263.200), Argentina (101.502) e Guiana Francesa (92.493). Na Europa, onde residem 1.490.745 brasileiros, destacam-se Portugal (513.000), Reino Unido (230.000) e Alemanha (170.400). Já no Oriente Médio, os países que mais acolhem brasileiros são Líbano (22.000), Israel (14.000) e Emirados Árabes Unidos (10.365).

O continente africano concentra 39.600 brasileiros, com destaque para Angola (25.000), África do Sul (3.600) e Moçambique (3.240). Na Ásia, vivem 222.053 brasileiros, sendo a maioria no Japão (210.471), na China (9.160) e em Singapura (1.699). Por fim, na Oceania, os principais destinos são Austrália (48.180) e Nova Zelândia (8.500).

Serviços consulares





Para atender aos brasileiros no exterior, o Itamaraty conta com 186 repartições, como embaixadas e consulados. Em 2023, foram realizados mais de 608 mil atendimentos nesses órgãos, o que representa um aumento de quase 50% em relação a 2022.

Entre os serviços prestados estão a assistência em emergências, que somaram 49 mil casos no ano passado. Essas situações incluem falecimentos, prisões, hospitalizações, disputas de guarda de menores, episódios de violência de gênero e tráfico de pessoas.

Os 10 países com mais brasileiros no mundo:

Estados Unidos — 2.085.000

Portugal — 513.000

Paraguai — 263.200

Reino Unido — 230.000

Japão — 210.471

Alemanha — 170.400

Espanha — 161.944

Itália — 159.000

Canadá — 143.500

Argentina — 101.502