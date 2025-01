Arquivo pessoal Rav Sany Sonnenreich





Por: Rav Sany Sonnenreich*

Hoje, 27 de janeiro, celebramos o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005. A data, marcada pela libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, é um convite para que a humanidade reflita sobre um dos capítulos mais sombrios de sua história. Durante o Holocausto, 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados, juntamente com ciganos, negros, pessoas com deficiências e outros grupos, em um genocídio sistemático e industrializado.

A Torá nos ensina que a memória é essencial para a preservação da humanidade. Em Devarim (Deuteronômio 32:7), está escrito: “Lembra-te dos dias passados, considera os anos de gerações anteriores; pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão.” Esta instrução nos lembra que conhecer a história e transmiti-la às futuras gerações é uma mitzvá (mandamento), um ato de perpetuação da verdade.

Lembrar o Holocausto não é apenas honrar as vítimas, mas fortalecer nossa resistência contra o ódio, o preconceito e o antissemitismo. Infelizmente, como nos ensina Kohelet (Eclesiastes 1:9): “Não há nada novo debaixo do sol.” O mundo enfrenta atualmente novas formas de intolerância, impulsionadas pela ascensão de discursos de ódio na internet. Muitos desses discursos encontram fertilidade no anonimato e na falta de educação. Para combater isso, precisamos de coragem e ação, como ensina a Torá: “Não ficarás indiferente ao sangue do teu próximo” (Levítico 19:16).

O Brasil, que acolheu tantos sobreviventes do Holocausto, tem um papel especial nessa missão. Nossa nação é rica em diversidade, e como está escrito: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Levítico 19:18). Este é o princípio fundamental da Torá, e cabe a nós educar nossas crianças e jovens para que saibam identificar e rejeitar discursos de ódio. A educação é a chave para transformar o futuro, como nos ensina o sábio Rashi ao comentar Devarim 6:7: “Ensina a teus filhos constantemente, para que a Torá esteja viva em seus corações.”

Infelizmente, o antissemitismo continua a crescer em todo o mundo, muitas vezes disfarçado de antissionismo. Negar o direito de Israel de existir é apenas uma nova face do antigo ódio. A Torá nos ensina sobre a importância de defender nossa terra e nosso povo, como Hashem prometeu a Avraham: “Aos teus descendentes darei esta terra” (Bereshit 12:7). Estar vigilantes e unidos é essencial para enfrentar essas ameaças.

A memória é um dos pilares do judaísmo. Por mais de 3 mil anos, lembramos da saída do Egito, como está ordenado: “E contarás a teu filho naquele dia, dizendo: Isso é pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito” (Shemot 13:8). Assim como nos lembramos do Êxodo, devemos tratar o Holocausto como uma memória viva, passada de geração em geração, para garantir que atrocidades semelhantes nunca mais ocorram contra qualquer povo.

Como rabino e educador, reafirmo que a prevenção está na educação. Ensinar o respeito ao próximo, valorizar a diversidade e combater preconceitos são ferramentas fundamentais para a construção de um futuro melhor. A Torá nos ensina: “Os caminhos da paz são caminhos de vida” (Mishlei 3:17). Precisamos cultivar empatia, gratidão e paz interior. Somente assim podemos transformar divergências em crescimento e construir um mundo onde os horrores do passado não se repitam.

Convido todos a refletirem sobre suas responsabilidades individuais e coletivas. Que as palavras do profeta Isaías nos inspirem: “E eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices; nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra” (Isaías 2:4). Que a memória das vítimas do Holocausto seja uma bênção eterna e que possamos honrá-las por meio de nossas ações e valores.

*Rabino Sany Sonnenreich, mais conhecido como Rav Sany, é presidente do Instituto Rav Sany de Comunicação e Cultura Judaica - Sonnen Group e RS Prime Club.