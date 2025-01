Redes sociais 13 pessoas são flagradas fazendo turismo ilegal em Lagoa Azul





Durante uma fiscalização de rotina no dia 23 de janeiro de 2025, o gerente regional do Parque Estadual Lagoa Azul identificou 13 pessoas realizando turismo ilegal no local, que está interditado para visitação. Os visitantes estavam acompanhados por dois guias locais.

Todos os envolvidos foram notificados sobre a irregularidade e tiveram suas identidades registradas. Um boletim de ocorrência foi feito para oficializar o caso. Segundo o gerente regional, a fiscalização na área tem sido intensificada para coibir práticas irregulares, como o acesso não autorizado à Lagoa Azul.

A interdição do local é temporária e faz parte de um esforço conjunto entre o município de Nobres e o Estado de Mato Grosso para implementar obras do plano de manejo da área. A medida visa garantir que o espaço seja reaberto ao público de forma segura e ambientalmente sustentável.

Conhecida por suas águas cristalinas e beleza natural, a Lagoa Azul é um dos principais atrativos turísticos da região. No entanto, a visitação desordenada pode comprometer a preservação do local, tornando essencial o cumprimento das restrições temporárias de acesso.

As autoridades reforçam a importância da colaboração de moradores e turistas para proteger esse patrimônio natural. O monitoramento no parque foi ampliado, com agentes realizando fiscalizações diárias nas áreas mais vulneráveis, até que o plano de manejo seja concluído.

