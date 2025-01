Arquivo/Agência Brasil Ibama publica edital com vagas de mais de R$ 9 mil de salário

Foi lançado hoje o edital do Ibama para o cargo de Analista Administrativo e Analista Ambiental. O salário inicial é de R$ 9.9 mil.

O instituto também oferece benefícios, como gratificação de desempenho e auxílio alimentação. As inscrições vão ser somente pela internet, no endereço da Cebraspe, entre 30/1 e 18/2.

Clique aqui para ver o edital completo.

Isenção





A inscrição vai custar R$ 95,00. As informações foram divulgadas em sites especializados em concursos. Quem quiser pedir isenção na taxa, tem até o dia 05/2. Para isso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Vagas





Para o cargo de Analista Administrativo serão 130 vagas, com jornada de trabalho de 40 horas. O de Analista Ambiental tem 330 vagas e a mesma carga horária. Nos dois casos é exigido diploma de curso superior, em qualquer área.