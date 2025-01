PCMG / DIVULGACAO Polícia Civil de Uberlândia prende casal por golpe com máquinas de cartão

Uma investigação da Polícia Civil sobre um esquema de fraude envolvendo máquinas de pagamento de cartão resultou na prisão de um casal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O homem, de 39 anos, e a mulher, de 38, foram detidos em flagrante na terça-feira (14), no Bairro Monte Hebron, após serem flagrados com 21 máquinas de cartão obtidas de forma ilícita.



"A situação de flagrante se deu, pois eles receberam hoje, 21 dessas máquinas", afirmou a delegada Lia Valechi, responsável pela investigação.





Segundo a delegada, o casal solicitava máquinas de pagamento de cartão ao Mercado Pago e, posteriormente, pedia a substituição dos equipamentos alegando defeitos. A empresa enviava novas máquinas, mas as antigas não eram devolvidas. Em vez disso, o casal vendia as máquinas no mercado local, gerando um prejuízo significativo.

"A investigação foi iniciada a partir de informações fornecidas pelo Mercado Pago, devido à quantidade de máquinas enviadas para essas pessoas e endereços específicos. Os autores solicitavam os equipamentos, alegavam falhas e pediam substituições, mas nunca devolviam as máquinas antigas. A empresa informou que o prejuízo ultrapassa R$ 250 mil", explicou Valechi.

Além disso, a investigação revelou que um casal vizinho dos golpistas também foi vítima da fraude.

"O casal usava seus próprios nomes para solicitar as máquinas, mas também utilizava o nome de vizinhos, aproveitando-se da ingenuidade deles ao afirmar que ganhariam lanches de uma empresa que estava cadastrando novos clientes", acrescentou a delegada.

Durante a prisão, 21 máquinas de pagamento foram apreendidas com o casal, e ao longo da investigação, mais de 500 equipamentos foram recuperados. O casal foi autuado por estelionato e encaminhado para o Presídio Jacy de Assis.

Em nota, o Mercado Pago afirmou estar colaborando com as autoridades, fornecendo as informações necessárias para a investigação. A empresa destacou que não compactua com práticas ilícitas e investe em tecnologia e equipes especializadas para garantir a segurança de seus clientes.