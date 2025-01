Reprodução/Instagram 15 vacas morrem ao serem atingidas por raio em Pernambuco





As intensas chuvas que atingem o Nordeste provocaram a morte de 15 vacas após serem atingidas por um raio no município de Bodocó, em Pernambuco. O episódio ocorreu em meio à renovação do estado de atenção para diversas regiões do estado, devido à previsão de chuvas moderadas a fortes, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Na última atualização, emitida nesta quarta-feira (15), Iguaracy, no Sertão, registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, com 119,6 mm. Outras cidades, como Solidão (97,1 mm), Ingazeira (91,4 mm) e Tabira (79,9 mm), também apresentaram índices elevados de precipitação. Na Zona da Mata Norte, Vicência se destacou com 95,1 mm, sendo a terceira cidade com maior acumulado de chuva em Pernambuco.

A Apac emitiu um aviso hidrológico alertando para o Rio Siriji, que atingiu a cota de alerta, deixando cidades como Vicência e Aliança em estado de atenção para possíveis inundações. Apesar do cenário crítico, a Defesa Civil informou que não houve ocorrências graves registradas nas últimas 24 horas.

No entanto, as chuvas já causaram três mortes confirmadas no estado, com os impactos mais intensos sendo registrados no Sertão pernambucano. Autoridades seguem monitorando as condições meteorológicas para evitar novos desastres e reforçam os pedidos de cautela à população.