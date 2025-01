Marcelo Camargo - Ag.Brasil As mudanças climáticas agravam o calor no Brasil

O MetSul alerta para mais um dia quente no Rio Grande do Sul, que enfrenta uma intensa onda de calor. Nesta terça-feira (14), as máximas chegam a 40 °C em áreas como o Oeste e Noroeste do estado.

A umidade relativa do ar poderá atingir níveis críticos, entre 20% e 30% na fronteira Oeste e Campanha.

Segundo o MetSul, a onda de calor será tão intensa que até o período noturno será extremamente quente e abafado. Com isso, a Defesa Civil do Estado alerta para riscos associados ao calor extremo e à baixa umidade.

O calor será progressivo e deve se intensificar entre quinta (16), quando atingirá o seu pico e pode chegar a 42ºC, e sexta-feira (17), quando os termômetros começam a baixar frente às previsões de chuva do fim de semana.

A onda de calor no Rio Grande do Sul acompanha a "bolha quente" que atinge o extremo sul de todo o continente. Temperaturas elevadas foram registradas na Argentina, onde a capital Buenos Aires também deve enfrentar os 40ºC nos próximos dias.