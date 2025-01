Reprodução/Instagram SE-438: Qual é a rodovia de Sergipe que desabou após fortes chuvas?

As fortes chuvas que atingiram Sergipe neste domingo (12) provocaram o desabamento de um trecho da Rodovia SE-438, localizada no município de Capela. A estrada, que é uma das principais vias de acesso da região, está com o trecho interditado devido aos graves danos causados pela força das águas.

A SE-438 tem um papel estratégico na malha viária de Sergipe, conectando diretamente à BR-101, a maior rodovia federal em extensão do Brasil. Com 4.772 quilômetros, a BR-101 cruza 12 estados e liga o extremo norte do país, em Touros (RN), ao extremo sul, em São José do Norte (RS).

Além disso, a SE-438 também se interliga à SE-339, outra via estadual que avança por áreas importantes como Serra do Machado, Esteiros, Gado Bravo e Capela.

O município de Capela, pelo qual a rodovia estadual passa, está localizado no Leste de Sergipe e na microrregião Cotinguiba. A cidade possui uma população estimada de 33.904 pessoas (IBGE, 2018) e abrange uma área de 442,46 km².

Mortes após fortes chuvas em Sergipe

Duas pessoas morreram após um trecho da Rodovia SE-438 ceder devido às fortes chuvas em Capela (SE), na madrugada deste domingo (12).

Segundo Fernando Souto, da Defesa Civil, dois veículos foram arrastados. O motorista de um conseguiu se salvar ao se agarrar a uma árvore, mas o outro, com três ocupantes, foi encontrado às 13h com duas vítimas já sem vida. O terceiro ocupante está desaparecido.

"O Governo de Sergipe informa que tem conhecimento da ocorrência no município de Capela em decorrência das intensas chuvas que caem sobre Sergipe. Um comitê de crise foi instaurado e já existem equipes da gestão atuando para apurar e atender o fato. O governador Fábio Mitidieri e equipe estão a caminho do município. Em Capela, nas últimas 24 horas foi registrado o volume de 121,4 mm de chuva", comunicou o governo do estado.