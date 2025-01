PREFEITURA DE GUARUJÁ/DIVULGAÇÃO Cidade de Guarujá, litoral de São Paulo

A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb) atualizou nesta quinta-feira (9) o relatório de balneabilidade das praias do litoral paulista, indicando que 51 delas estão impróprias para banho.



O levantamento abrange as 15 cidades do Litoral Norte e Sul de São Paulo, destacando Praia Grande e São Sebastião como as cidades com mais praias sem condições de uso.

A avaliação é realizada semanalmente e considera a quantidade de bactérias encontradas na água. Praias que apresentam mais de 100 colônias de bactérias a cada 100 milímetros de água são classificadas como impróprias, sendo sinalizadas com bandeiras vermelhas.

De acordo com a Cetesb, é recomendado evitar o banho nas praias sinalizadas, pois elas podem representar riscos à saúde dos banhistas.



Lista de praias impróprias para banho



Praia Grande





Canto do Forte

Boqueirão

Guilhermina

Aviação

Vila Tupi

Ocian

Vila Mirim

Maracanã

Vila Caiçara

Real

Balneário Flórida



São Sebastião





Cigarras

São Francisco

Arrastão

Pontal da Cruz

Deserta

Porto Grande

Preta do Norte



Santos







Embaré

Boqueirão

Gonzaga

José Menino - R. Olavo Bilac

José Menino - Av. Frederico Ozanan



Itanhaém





Parque Balneário

Centro

Sonho

Jardim São Fernando

Balneário Jardim Regina

Balneário Gaivota



Caraguatatuba





Prainha



Guarujá





Enseada

Perequê



Ilhabela





Sino

Siriúba

Itaquanduba

Portinho

Feiticeira

Praia do Julião



Mongaguá





Central

Vera Cruz

Santa Eugênia

Agenor de Campos



Peruíbe





Peruíbe - Parque Turístico



São Vicente





Milionários

Gonzaguinha

Prainha



Ubatuba





Rio Itamambuca

Perequê-Açu

Perequê-Mirim

Itaguá - Av. Leovegildo, 240

Itaguá - Av. Leovegildo, 1724

A Cetesb reforça a importância de os banhistas respeitarem a sinalização para evitar problemas de saúde relacionados ao contato com águas contaminadas.