Edson Lopes Gama , de 16 anos, perdeu a vida de forma trágica após ser atingido por uma bolada no peito durante um torneio esportivo na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, em Maués , interior do Amazonas . O incidente ocorreu na madrugada da última segunda-feira (5), por volta de 1h, e a demora no atendimento médico devido à seca dos rios na região foi apontada como um dos fatores que dificultaram a tentativa de salvá-lo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Edson aparece sendo atingido pela bola e, em seguida, cai pedindo ajuda. Testemunhas relataram que tentaram reanimá-lo no local, mas o jovem não resistiu. A irmã do adolescente, Elisia Lopes Gama, revelou que ele só conseguiu chegar ao hospital às 12h15, mais de 11 horas após o acidente.

A família aguarda o laudo médico para confirmar a causa da morte, mas acredita que o impacto da bolada foi decisivo. O jovem foi sepultado na terça-feira (7), às 10h, na comunidade onde morava, deixando amigos e familiares em luto por uma perda precoce.

Veja vídeo



