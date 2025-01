Reprodução/ Redes Sociais mulheres tem seus cabelos raspados por criminosos no RJ

Mulheres tiveram seus cabelos raspados à força por criminosos em uma comunidade carioca. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o episódio, que foi registrado em vídeo, que circula na internet desde a última terça-feira (7).

Nas imagens divulgadas, quatro mulheres aparecem sentadas, cercadas por um grupo de homens. Duas delas já estão com a cabeça raspada e tampinhas de refrigerante coladas no couro cabeludo. Os suspeitos, utilizando máquinas, tesouras e lâminas, continuam a raspar o cabelo das outras duas mulheres. Uma das vítimas permanece com a cabeça abaixada enquanto os agressores puxam seus cabelos e perguntam se são "implantes".

Segundo o Uol, os criminosos alegam que as mulheres estão sendo punidas por fazerem parte de um "grupo da fofoca". Durante o vídeo, uma voz ao fundo sugere que elas deveriam receber "50 chineladas cada uma". Um dos homens ainda aponta para uma das vítimas, afirmando que ela é "a pior".

Investigação Policial





A suspeita inicial é de que o crime tenha ocorrido na comunidade da Serrinha. A 29ª Delegacia de Polícia, em Madureira, está conduzindo as investigações. As autoridades estão analisando as imagens capturadas e realizando diligências para localizar as vítimas e identificar os autores do crime.

A polícia continua trabalhando para esclarecer os detalhes do caso e responsabilizar os envolvidos.