Reprodução / Redes Sociais Coxinha explode no rosto do homem em bar





Um cliente de um bar de Curitiba ficou chocado ao tentar comer uma coxinha - e o salgado estourar no rosto dele . As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança do estabelecimento durante a sexta-feira, 13.

Como mostra o vídeo, a pessoa deu a primeira mordida na coxinha quando o salgado explodiu, lançando-se na boca e no rosto do homem. Ele teve queimaduras leves.

Dono do bar surpreso com coxinha

Christian de Souza Amaral , dono do bar, ficou preocupado mas constatou que o cliente. Ao teve queimaduras sérias. Ao g1 , ele disse:

"Parecia ser um barulho de pneu estourando [...]. Fiquei em estado de choque vendo a massa grudar no rosto dele, em mim... Parecia uma bomba",

O homem contou que, além de respingar no rosto do cliente, a massa da coxinha “vou” para o chão, balcão, pia e até teto do bar, como mostrou o vídeo.

Os funcionários do bairro acudiram o cliente e tentaram ajudar, orientando ele a ir para um atendimento médico. No dia seguinte, a “vítima da coxinha” voltou ao bar e mostrou que estava bem, apenas com queimaduras leves no rosto.

Coxinha comum

De acordo com o dono do bar, a coxinha não tinha nada de diferente de outras, e foi preparada da mesma maneira. Ela, inclusive, estava quente. .

"A gente já tinha fritado a coxinha e colocamos na estufa. Esse rapaz já estava por ali, era cliente e chegou e falou: 'bonita a coxinha, né?' E pediu uma. Ela estava quentinha ainda, tinha saído da fritura, ficou uns cinco minutos mais ou menos ali na estufa e entregamos pra ele", disse o dono.

O que pode ter acontecido é uma espécie de “bolsa” de ar formada dentro da coxinha: uma bolha de ar quente que estava dentro da massa. Quando um pedaço da massa saiu, a pressão diminuiu, e a bolha conseguiu se romper - causando a explosão.

Assista ao vídeo: