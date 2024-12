Reprodução Tarcísio de Freitas afirma que disputará a reeleição ao governo de São Paulo em 2026





Em meio a especulações sobre sua possível candidatura à Presidência da República , o governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixou claro que tem outros planos. Durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, neste domingo (15), ele reafirmou que pretende buscar a reeleição no governo paulista em 2026, priorizando projetos de longo prazo no estado.

"Qual é a minha opção, qual é o meu caminho em 26? É continuar em São Paulo", afirmou, destacando que sua gestão está focada em entregas programadas até 2030. "Eu sou muito fiel àqueles que me elegeram. A população de São Paulo me acolheu, e temos projetos muito interessantes para entregar em 28, 29 e 30."

Mesmo com essa decisão, Tarcísio ressaltou que continuará atuando em favor de seu grupo político em âmbito federal. Ele destacou a liderança de Jair Bolsonaro (PL) no campo da direita e mencionou que o ex-presidente, mesmo inelegível e sob investigação, ainda é o principal nome de sua base política.

"Nós temos uma grande liderança da direita, que é o Bolsonaro, e eu entendo que o candidato viável vai ser ele ou aquele que ele ungir", disse o governador.

O cenário político, no entanto, está longe de ser estável. Bolsonaro enfrenta investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado em 2022, incluindo a prisão do general da reserva Braga Netto , ocorrida no último sábado (14). Apesar disso, Tarcísio acredita na força do ex-presidente como ator relevante nas próximas eleições.

"Para mim, o Bolsonaro continua sendo um grande ator da direita e vai ser na eleição de 26, independente de qualquer coisa. Aqui em São Paulo, vou buscar a reeleição e trabalhar para que o estado possa entregar o máximo para esse candidato que representa o campo da centro-direita em 26."

Tarcísio também analisou os erros da direita nas últimas eleições. Ele criticou atitudes que afastaram o centro, como as posições polêmicas do governo Bolsonaro diante da vacinação e o confronto com instituições. "De nada adianta a direita se isolar e perder", afirmou, defendendo a aproximação com o centro como estratégia para futuras vitórias.