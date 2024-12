Por Ricardo Sayeg*

Aos 9 de dezembro de 2024, estive no Museu da Aeronáutica , na Base Aérea junto ao aeroporto de Cumbica, a fim de conhecer e visitar uma ala integralmente dedicada ao Tenente Brigadeiro do Ar Marcus Herndl , Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Vice-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e Ministro do Superior Tribunal Militar. Foi maravilhoso. Parabéns à linda família.

A memória deste excepcional brasileiro realmente tem que ser preservada; porém, não apenas para o justo orgulho e honra de sua maravilhosa família, sua esposa, filhos Leônidas e Marcus, meus queridíssimos amigos pessoais, noras, netos e netas, pessoas fantásticas; mas para ser exemplo e inspiração aos nossos jovens brasileiros, que andam tão carentes de paradigmas e referências.

O Tenente-Brigadeiro do Ar Marcus Herndl deixa um legado de dedicação, excelência e patriotismo.

Nascido em 1938, ingressou na Força Aérea Brasileira (FAB) em 1956, formando-se oficial em 1958. Sua trajetória é marcada por uma carreira brilhante, onde desempenhou papéis de liderança nas áreas de defesa, planejamento estratégico e diplomacia militar, culminando em sua atuação como ministro do Superior Tribunal Militar (STM) .

Fez uma carreira brilhante na FAB. Ao longo de sua jornada Marcus Herndl ocupou postos de destaque que contribuíram significativamente para a defesa e segurança do Brasil.

Foi uma figura chave na concepção e construção da Base Aérea de Anápolis , marco estratégico para a defesa do espaço aéreo brasileiro.

Não bastasse, sua expertise foi essencial como assessor-chefe da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e como Secretário da Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro.

No Estado-Maior da Aeronáutica, Herndl foi responsável por setores estratégicos.

Cargos que demonstram sua capacidade de gestão e sua visão estratégica, atributos que determinaram sua valiosa contribuição para a modernização e eficiência das operações da FAB.

O legado de Herndl também ultrapassou as fronteiras do Brasil. Atuou como Adido das Forças Armadas junto à Embaixada do Brasil no Panamá , fortalecendo os laços de cooperação entre as nações. Foi Diretor Honorário em Residência da Inter-American Air Force Academy e presidiu o Conselho Supervisor do Sistema de Cooperação das Forças Aéreas Americanas , sendo peça-chave na integração das forças aéreas do continente.

Com mais de 5.500 horas de voo em 21 tipos de aeronaves, ele acumulou conhecimento prático e técnico, consolidando-se como uma referência nacional na aviação militar.

Superior Tribunal Militar (STM)

Em 15 de março de 2000, Marcus Herndl tomou posse como ministro do Superior Tribunal Militar , coroando uma carreira marcada pelo compromisso com a pátria e a justiça.

Durante a magistratura, que se estendeu até 2007, integrou comissões que trataram de temas fundamentais para a Justiça Militar , promovendo avanços no tribunal. Sua atuação como magistrado foi pautada pela integridade e pelo profundo conhecimento das forças armadas.

Herndl foi membro eleito da Academia Brasileira de Engenharia Militar .

O Tenente-Brigadeiro do Ar Marcus Herndl faleceu em 8 de março de 2023, aos 85 anos, deixando saudades e um exemplo inestimável de serviço ao Brasil.

Sua trajetória é uma prova de que a dedicação e o amor à pátria podem transformar instituições e fortalecer a identidade de uma nação.

Seu legado é uma combinação de liderança, visão estratégica e dedicação à pátria, valores que inspiram as futuras gerações.

Seu nome será eternamente lembrado como símbolo de honra, patriotismo e compromisso com os mais altos valores da Justiça e da Defesa Nacional.

* Ricardo Sayeg é jornalista; professor Livre-Docente; doutor e mestre em Direito. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP e imortal da Academia Paulista de Direito e da Academia Brasiliense de Direito; e comandante dos Cavaleiros Templários Guardiões do Graal.

