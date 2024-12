Reprodução/Globo Lula mostra como ficou curativos na cabeça após cirurgia





Depois de seis dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta neste domingo (15). Durante o período de internação, ele passou por duas cirurgias de emergência devido a uma hemorragia intracraniana causada por um acidente doméstico no mês passado.

Lula surpreendeu ao aparecer em uma coletiva de imprensa junto à equipe médica e, em entrevista ao Fantástico , exibiu os curativos na cabeça e relatou os momentos de tensão. “A última coisa que lembro é quando entrei na ambulância. Só fui acordar no dia seguinte com a cabeça toda embrulhada”, contou o presidente.

O procedimento inicial ocorreu na última terça-feira (10), logo após a detecção do sangramento no crânio. Uma nova intervenção foi realizada na quinta-feira (12) para evitar complicações futuras. Segundo o boletim médico divulgado no sábado (14), Lula apresentou uma evolução significativa no quadro, permanecendo lúcido, caminhando e se alimentando normalmente.

Mesmo durante a internação, o presidente manteve a titularidade do cargo. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) representou Lula em compromissos oficiais ao longo da semana. Após a alta hospitalar, o médico Roberto Kalil Filho explicou que o petista ainda ficará em São Paulo para acompanhamento e passará por novos exames na próxima quinta-feira (19). “Ele está liberado do hospital, mas não da supervisão médica”, afirmou Kalil.

Na coletiva, Lula detalhou o tombo no banheiro, ocorrido no dia 19 de outubro. “Eu estava sentado cortando as unhas da mão, terminei e fui guardar o estojo. Ao tentar me ajeitar no banco, perdi o equilíbrio e caí. O banco era redondo, e acabei batendo a cabeça na banheira de hidromassagem. Isso fez um estrago razoável”, relatou com bom humor.

Durante a internação, Lula deixou a UTI na sexta-feira (13) e foi transferido para cuidados semi-intensivos, chegando a caminhar pelos corredores do hospital e recebendo visitas da primeira-dama, Janja da Silva, e dos filhos. Agora, o presidente poderá retomar atividades leves, como reuniões, mas continuará sob observação médica até a recuperação completa.