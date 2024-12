MP/DIVULGAÇÃO Sérgio já havia sido absolvido de um processo similar





A operação Leite Compensado, realizada no Rio Grande do Sul, resultou na prisão de Sérgio Alberto Seewald, um químico conhecido como "Alquimista" e "Mago do Leite". Ele é suspeito de envolvimento em um esquema de adulteração de produtos lácteos em uma fábrica localizada em Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo as autoridades, os produtos adulterados incluíam leite UHT, leite em pó e compostos lácteos, que teriam sido manipulados com substâncias como soda cáustica e água oxigenada.

Sérgio já havia sido absolvido de um processo similar. Em 2014, ele foi investigado por práticas semelhantes em outras empresas de laticínios, que ficam em Imigrantes, no Vale do Taquari.

Por conta do processo, ele foi proibido de trabalhar no setor e precisava usar uma tornozeleira eletrônica, conforme infirmou o Ministério Público.

Além de Seewald, outras quatro pessoas foram detidas na operação: Antonio Ricardo Colombo Sader, sócio-proprietário da empresa Dielat; Tales Bardo Laurindo, diretor; Gustavo Lauck, supervisor; e uma mulher, cujo nome não foi divulgado.

A empresa Dielat, que fabrica marcas como Mega Lac, Mega Milk, Tentação e Cootall, manifestou surpresa com as acusações e anunciou a suspensão temporária de suas atividades enquanto as investigações prosseguem.

A defesa de Sérgio Seewald nega qualquer relação formal ou informal entre o químico e a empresa investigada. O advogado Nicholas Horn afirmou que o Ministério Público está criando fatos infundados contra seu cliente e que medidas estão sendo tomadas para buscar sua soltura.

O Ministério Público e o Ministério da Agricultura e Pecuária conduzem as investigações, que incluem busca e apreensão em 16 locais nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo.

A Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul orientou a interdição cautelar dos produtos suspeitos até que análises detalhadas sejam concluídas.

As suspeitas de adulteração envolvem a adição de soda cáustica para mascarar a acidez, água oxigenada para equilibrar o pH, e água e ureia para aumentar o volume e ocultar a diluição. Essas práticas representam riscos graves à saúde, incluindo potencial carcinogênico.

A Dielat divulgou uma nota afirmando que sempre manteve compromisso com a qualidade e a ética, submetendo seus produtos a rigorosa fiscalização sanitária. A empresa declarou que confia na lisura de seus procedimentos e no esclarecimento das investigações.





Nota da Dielat:

"A DIELAT Indústria e Comércio de Laticínios Ltda., vem a público manifestar surpresa diante da divulgação de infundadas suspeitas sobre a regularidade de sua atuação industrial e dos produtos por ela comercializados. A DIELAT reafirma seus compromissos com o oferecimento de produtos com qualidade e inovação, com responsabilidade socioambiental, reconhecida nacionalmente por oferecer produtos de qualidade.

Em sua trajetória iniciada há mais de 8 anos, a empresa mantém permanente dedicação à ética, à moral, aos bons costumes, às leis, a todos os seus clientes e consumidores, traduzida no oferecimento de produtos livres de quaisquer dúvidas em relação à sua integridade. A empresa submete as suas instalações, insumos e produtos a constante e rigorosa fiscalização das autoridades sanitárias brasileiras e internacionais, já que exporta parte de sua produção para o exterior, e permanece à disposição de todos os órgãos públicos, de maneira ininterrupta, para demonstrar a excelência de seus produtos e o cuidado empregado na sua elaboração.

A todos os clientes, fornecedores, colaboradores e funcionários, a DIELAT manifesta tranquilidade frente aos questionamentos, com a certeza de que o esclarecimento da lisura de sua atuação será inevitavelmente obtido ao cabo de todas as apurações que se fizerem necessárias. Neste momento, os responsáveis pela empresa decidem interromper temporariamente as suas atividades, que serão imediatamente retomadas, com a mesma qualidade e compromisso, assim que superada a presente situação momentânea e finalizadas as necessárias investigações, com a certeza de que será finalmente demonstrada a absoluta regularidade de seus procedimentos e a excelência dos produtos disponibilizados ao mercado consumidor."