Ricardo Stuckert/PR - 14.06.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião com empresários do varejo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue internado até, pelo menos, a próxima semana, sendo 2 desses dias na UTI , e o governo trabalha para evitar que o afastamento cause paralisações em um momento crucial do ano . Embora os médicos tenham descartado a necessidade de afastamento formal de Lula, eles recomendaram que ele descanse e que os ministros evitem incomodá-lo com questões políticas enquanto ele estiver internado. Com isso, o vice Geraldo Alckmin e o primeiro escalão de ministros assumem controle da articulação com o Congresso, visando aprovar o pacote fiscal e avançar com a reforma tributária.

Lula foi internado na noite de segunda-feira (9), logo após uma reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Durante o encontro, discutiu-se uma solução para o impasse envolvendo o pagamento de emendas, que impediu a votação do pacote de ajuste fiscal do governo.

Durante a recuperação do presidente, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Fernando Haddad, da Fazenda, assumem as negociações com os congressistas. Costa deu sequência à conversa na reunião de segunda-feira após Lula precisar se ausentar. Já Haddad, na mesma noite, se reuniu com líderes do Senado na residência oficial de Pacheco para tentar destravar o pacote fiscal.

Além disso, Haddad também assinou a portaria que libera o pagamento de emendas parlamentares que haviam sido bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Essa medida foi uma das condições negociadas com Lira e Pacheco. A portaria exige a apresentação de planos de trabalho detalhados e a identificação de padrinhos nos pagamentos de emendas.

Dentro do governo, a avaliação é que Lula tem cada vez mais dado funções a Haddad, como uma forma de prepará-lo para ser seu sucessor. Contudo, o PT não trabalha com um “plano B” caso Lula decida não concorrer à reeleição em 2026. Recentemente, Haddad foi escalado para explicar ao público o pacote fiscal e anunciar o aumento da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, tarefa normalmente atribuída ao presidente. O pronunciamento teve tom de propaganda eleitoral, com imagens da economia em crescimento e do presidente com líderes internacionais.

Aos 79 anos, Lula se tornou o presidente mais longevo do Brasil e, caso reeleito, completaria 81 anos ao fim do mandato. O processo de renovação do partido, que ocorre no primeiro semestre de 2025, não contempla alternativas à sua candidatura.

Em entrevista ao GLOBO, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, rejeitou comparações de Lula com o presidente dos EUA, Joe Biden, que desistiu de concorrer devido a críticas sobre sua idade avançada.

Embora os ministros assumam a articulação política durante a recuperação de Lula, fontes próximas ao presidente indicaram que as discussões sobre uma reforma ministerial só devem ser retomadas após o retorno de Lula. A solução para a comunicação, que o presidente já afirmou que fará “correções necessárias”, ainda não foi definida.

Com a ausência de Lula, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, assumiu compromissos na terça-feira. Ele retornou de São Paulo para receber o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, em visita oficial ao Brasil. Durante o evento, Alckmin cometeu uma gafe ao chamar a Eslováquia de Iugoslávia.

Outros compromissos de Lula foram adiados, como a entrega do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, prevista para quarta-feira (11), que agora ocorrerá na próxima semana. A reunião de fim de ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o “Conselhão”, também foi adiada, sem nova data definida.

De acordo com a Constituição, o presidente deve transferir a função ao vice-presidente em situações específicas, como viagens ao exterior. No entanto, a legislação não é clara sobre a transferência de poder em casos de afastamento por motivos de saúde, afirmando apenas que o vice assume em caso de "impedimento" do titular.