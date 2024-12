Agência Brasil Lula teria reunião com primeiro-ministro elovaco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a agenda de compromissos desta terça-feira (10) após ser submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada. O principal compromisso cancelado seria uma recepção oficial ao primeiro-ministro da Eslováquia , Robert Fico, que está em visita ao Brasil, além de uma reunião com o chefe de governo eslovaco.

Além do encontro com Fico, Lula teria uma série de reuniões com ministros, incluindo Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes) e Nísia Trindade (Saúde). Até o momento, não há informações sobre quais ajustes serão feitos na agenda ou quando os compromissos poderão ser reagendados.

O presidente foi transferido para São Paulo e submetido a uma cirurgia cerebral após sentir dores de cabeça. Inicialmente, ele foi atendido na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde exames identificaram uma hemorragia cerebral, consequência de um acidente doméstico ocorrido no dia 19 de outubro, quando Lula caiu no banheiro do Palácio do Alvorada.

E agora?

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vai assumir os compromissos de Lula nesta terça (10), segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência.

Alckmin está em São Carlos (SP), onde participaria de um evento às 9h antes de retornar a Brasília, porém o compromisso foi cancelado, e o governo informou que Alckmin já estava voltando para a capital por volta das 7h40.

Boletim médico e recuperação

Após o procedimento, o boletim médico divulgou que a cirurgia transcorreu bem, e o presidente encontra-se em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O estado de saúde de Lula é monitorado, e ele está sendo acompanhado pela equipe médica.

Divulgação Boletim médico de Lula





O que é uma craniotomia?

A craniotomia é uma cirurgia neurológica usada para tratar condições como hemorragias intracranianas, traumatismos cranioencefálicos, aneurismas, e tumores cerebrais. Durante a cirurgia, uma parte do crânio é temporariamente removida para permitir acesso ao cérebro.

Após o tratamento da condição, o osso é reposicionado e fixado com placas ou parafusos. Esse tipo de cirurgia pode ser feito sob anestesia geral ou, em casos específicos, com o paciente acordado.

Recuperação pós-cirurgia

O tempo de recuperação da craniotomia varia de acordo com a complexidade do procedimento e o estado de saúde do paciente. No caso de Lula, ele está sendo monitorado na UTI para controle de sinais vitais, manejo da dor e avaliação neurológica.

Após a cirurgia, o presidente deverá ser acompanhado de perto para evitar complicações, com especial atenção à área da incisão para prevenir infecções.

Trauma sofrido no Palácio do Alvorada

O boletim médico também informou que, na noite de segunda-feira (9), Lula estava em Brasília com dores de cabeça e foi submetido a uma ressonância magnética.

O exame revelou uma hemorragia intracraniana, originada do acidente doméstico que o presidente sofreu em 19 de outubro, quando caiu no banheiro do Palácio do Alvorada. Após a confirmação do diagnóstico, Lula foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou pela cirurgia. A equipe médica informou que, no momento, o presidente está bem e em recuperação.