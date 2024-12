Reprodução Luan Felipe Alves Pereira chora durante audiência





O soldado da Polícia Militar (PM) Luan Felipe Alves Pereira chorou durante audiência de custódia nesta quinta-feira (5), no Tribunal de Justiça Militar (TJM) , que manteve sua prisão preventiva. O agente é acusado de arremessar um jovem rendido, Marcelo Barbosa Amaral, de 25 anos, de uma ponte em Cidade Ademar, zona sul de São Paulo , na madrugada da última segunda-feira (2).

No depoimento à Corregedoria, Luan alegou que apenas tentava “levantar do chão” a vítima, mas o juiz Fabrício Alonso Martinez Della Paschoa considerou os argumentos insuficientes, apontando "fortes indícios" de lesão corporal dolosa, cometida com intenção. Além disso, o militar também é acusado de peculato e prevaricação.

Durante a audiência, o soldado, atualmente no Presídio Militar Romão Gomes, usou um lenço e depois sua camiseta amarela para secar as lágrimas. O uniforme é típico dos detidos na unidade prisional.