shutterstock Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade, representando cerca de 9,3% da população

A palavra “ansiedade” foi eleita pelos brasileiros como a que melhor define o ano de 2024, segundo pesquisa realizada pela CAUSE , em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEIA e o PiniOn app. Com 22% do voto dos participantes, ela liderou o ranking seguida das palavras:

Resiliência (21%);

Inteligência artificial (20%);

Incerteza (20%);

Extremismo (4%).

Em anos anteriores, os brasileiros também elegeram palavras que marcaram o período vivido. 2021, por exemplo, foi associado à palavra “Vacina”, devido à pandemia. Em 2022, a palavra escolhida foi “Esperança”, seguida por “Mudanças Climáticas”, que marcou o ano de 2023.

Entenda a pesquisa

O processo para a 'eleição' da palavra do ano contou com duas etapas: na primeira, especialistas das áreas de comunicação e ciências sociais se reuniram para escolher cinco palavras que descreveriam 2024.

Em seguida, as palavras escolhidas foram submetidas a um levantamento com a população brasileira, considerando dados do Censo 2022 do IBGE e da PNAD contínua de 2024, que consultou 1.538 brasileiros de todas as regiões do país.

“No Brasil, assim como no mundo, as pessoas se deparam com uma necessidade urgente de adaptação. A pressão da economia, a presença crescente da inteligência artificial e as ameaças ambientais formam um cenário em que a população sente que está sempre um passo atrás, buscando equilíbrio em um futuro cada vez mais incerto. Essa palavra encapsula um país que busca estabilidade em meio à complexidade”, aponta Leandro Machado, cientista político e sócio-fundador da CAUSE.

O resultado da pesquisa CAUSE não é o único indicativo de um Brasil mais ansioso. Dados do Google Trends apontam que o país é o segundo em todo o mundo que mais busca informações sobre ansiedade na internet.

Além disso, um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade, representando cerca de 9,3% da população. Com isso, o país é o que mais tem casos do trasntorno no mundo.

Para Cila Schulman, CEO do Instituto de Pesquisa IDEIA, a palavra revela um movimento profundo.

“Quando analisamos os resultados, vemos que a ansiedade é, de fato, um sinal de que os brasileiros anseiam por uma vida com mais previsibilidade e segurança. É um alerta para governos, empresas e organizações sobre a necessidade de estratégias que ajudem a mitigar essa pressão coletiva”, acrescenta.