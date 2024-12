Reprodução Soraya Tronicke e Ciro Nogueira batem boca durante CPI das Bets





A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as apostas esportivas , popularmente conhecidas como "bets" , foi marcada nesta terça-feira (3) por um embate entre os senadores Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Ciro Nogueira (PP-PI). A discussão ocorreu durante o depoimento de João Studart, CEO da Bet Nacional.

Tudo começou quando o senador Angelo Coronel (PSD-BA) sugeriu que a CPI convocasse representantes do governo federal, responsável pela regulamentação das apostas. Soraya então afirmou que o processo deveria começar pelo governo de Jair Bolsonaro. "Vamos começar chamando o governo Bolsonaro", disse a parlamentar.

A declaração incomodou Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil na gestão Bolsonaro, que questionou: “Chamar o governo Bolsonaro? O que isso tem a ver?”. Soraya explicou que a regulamentação das apostas deveria ter sido realizada na administração anterior. “O governo Bolsonaro não regulamentou. Ele teve dois anos, prorrogáveis por mais dois, para isso, mas não fez. Estamos aguardando que este governo [Lula] finalize o processo.”

Ciro insistiu: “A senhora acha que isso vai trazer algum benefício ao país?”. Soraya rebateu defendendo a convocação de representantes do Executivo de todos os governos envolvidos, desde Michel Temer até a atual gestão. “Não vou discutir com o senhor. Debruce-se sobre a legislação para entender”, declarou.

O clima ficou ainda mais tenso quando Ciro respondeu: “A senhora não é professora de ninguém aqui. Não está acima de ninguém.” Soraya encerrou a troca de farpas pedindo respeito mútuo, enquanto Ciro sugeriu que ela teria explicações a prestar. A senadora retrucou: “Então me convoque para a CPI”.

A audiência, que deveria focar no depoimento do executivo da Bet Nacional, acabou desviando para embates políticos, refletindo as tensões entre os parlamentares.