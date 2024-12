PUC-SP Dom Carlos Lema Garcia dando posse a Vidal Serrano Nunes Júnior (reitor) e Carla Reis Longhi (vice-reitora)





Por Ricardo Sayeg*

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) tem sido, ao longo de décadas, autêntico e renomado centro de excelência e evolução acadêmica, compromisso social e formação humanista.

Ocorre que, na caminhada humana, certos momentos brilham com intensidade peculiar, como faróis que anunciam o que está por vir. Presságios, sinais sutis que despertam em nós a certeza de um futuro abençoado, como significa no Evangelho a Estrela de Belém.

A PUC-SP vive agora um desses momentos mágicos, iluminado por duas estrelas de primeira grandeza, transbordando entusiasmo, expectativa e esperança, com as posses do Professor Livre-Docente Vidal Serrano Nunes Júnior (Prof. Vidal Serrano) no relevantíssimo cargo de magnífico Reitor da nossa universidade, assim como, da Professora Doutora Carla Reis Longhi como Vice-Reitora, outorgadas pelo estimado Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar de São Paulo e Vigário Episcopal do Vicariato para a Educação e a Universidade da Arquidiocese de São Paulo.

Para aqueles que, como eu, têm a honra de chamar a PUC-SP de casa, este momento representa mais do que uma transição administrativa: é o início de uma era, marcada pela maestria e liderança inspiradora do magnífico Reitor Prof. Vidal Serrano.

A nomeação do Prof. Vidal Serrano pelo Santo Padre Francisco, a um só tempo, significa sua coroação pela sagrada benção papal, como também, o reconhecimento da profunda confiança na capacidade dele levar a PUC-SP a continuar a ser um farol de educação e edificação social de inquestionável reputação nacional e internacional.

Sua nomeação, aclamada pelo apoio maciço de professores, funcionários e alunos, em consulta pública à comunidade universitária, reflete não apenas sua trajetória acadêmica impecável, mas também a sua habilidade única de mobilizar, liderar e inspirar a todos.

Com um histórico impressionante, o Prof. Vidal Serrano é um exemplo de dedicação e amor pela PUC-SP. Graduado em Direito pela universidade em 1988, onde chegou como calouro em 1984, ele, ao longo de 40 anos, vem trilhando um caminho acadêmico brilhante e conquistou, com mérito, os títulos de bacharel, mestre, doutor e livre-docente da nossa instituição.

Como professor de Direito, é ouvido, amado e respeitado, tendo contribuído incansavelmente para a formação de gerações e gerações de jovens profissionais e juristas, que hoje muito orgulham a PUC-SP e ocupam posições de destaque no Brasil e no mundo.

PUC-SP Vidal Serrano Nunes Júnior assumiu como reitor, e Carla Reis Longhi, vice-reitora





Entretanto, o impacto do Prof. Vidal Serrano vai além dos muros acadêmicos. Pai de família, homem íntegro e profundamente comprometido com os valores cristãos, éticos e sociais, ele encarna o espírito da PUC-SP: uma universidade que não apenas ensina, mas forma cidadãos capazes e transformadores das realidades políticas, sociais, econômicas e jurídicas de nossa nação; e, edificadores de um mundo livre, justo e solidário; desenvolvido; erradicador da pobreza e marginalização; redutor das desigualdades; e, promotor do bem de todos, sem preconceito ou discriminação.

Sua experiência como Procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo aguça ainda mais a sua sensibilidade e visão voltada para a justiça social, pilares fundamentais da nossa instituição.

Sob sua liderança, a PUC-SP está preparada para enfrentar e superar os desafios do futuro com governança, competência, coragem e inovação.

A universidade com ele à frente se posiciona para consagrar seu protagonismo histórico como referência nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão humanista.

Sua gestão promete fortalecer ainda mais o diálogo entre tradição e modernidade, resgatando a essência humanista cristã que sempre pautou a PUC-SP, enquanto avança em direção às demandas de um mundo cada vez mais tecnológico e globalizado.

Este é um momento de festa, otimismo e esperança. Para todos nós que amamos a PUC-SP, a posse do magnífico Reitor Prof. Vidal Serrano é uma enorme felicidade e um chamado ao nosso sagrado compromisso com a universidade e suas crenças, valores, princípios e ideais cristãos.

O que está a ocorrer é uma verdadeira celebração para nossa gloriosa história e um poderoso arranque na construção de um futuro ainda mais brilhante que, de modo decisivo e determinante, venha a contribuir para a consecução do interesse nacional.

Seremos vitoriosos. Certamente a gestão será marcada por conquistas, inclusão, excelência modernidade e sofisticação.

Seguramente o espírito de colaboração entre professores, alunos e funcionários há de florescer ainda mais.

A PUC-SP reafirma seu papel central em nosso país e no planeta como instituição notória de aprendizado, pesquisa, cidadania, evolução e fé.

Com o Prof. Vidal Serrano no comando, temos a convicção de que a PUC-SP estará em primeiro lugar, não apenas nos rankings, mas no coração de todos nós que acreditamos no poder transformador da educação.

Parabéns à Professora Maria Amalia Pie Abib Andery pelos excelentes serviços prestados como Magnífica Reitora. A senhora, pessoa do bem e profissional exemplar, em sua gestão provou ser uma excepcional educadora.

Viva a PUC-SP, viva a nossa história!

Estamos entregues no altar de Jesus Cristo.

Que venham os desafios que juntos superaremos e o glorioso futuro que vamos conquistar.

Deus salve a PUC-SP. Amém!

* Ricardo Sayeg. Filho da PUC. 40 anos de casa. Aluno de Direito, Bacharel, Mestre, Doutor e Professor Livre-Docente da PUC-SP.