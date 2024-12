Brigada Comunitária de Roncador Pai morre e filha consegue se salvar após carro cair em represa do Paraná

Uma menina de 12 anos andou mais de três quilômetros em busca de ajuda, após o carro em que ela estava com o pai cair em uma represa em Roncador , no centro-oeste do Paraná , na noite desta sexta-feira (29).

Segundo a Brigada Comunitária de Roncador, tanto o pai quanto a filha conseguiram sair do veículo. Ele a orientou a nadar até a margem da represa e se afundou enquanto nadava.

A menina conseguiu se salvar, mas o pai, de 33 anos, morreu na água. Ele foi identificado como John Vernek Figueira, que deixa a esposa, três filhos e um enteado.

A criança andou por uma estrada rural, no escuro, pedindo socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 20h, e fez buscas aquáticas no local.

O corpo do pai foi encontrado por volta das 2h15 da manhã de sábado (30) e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).