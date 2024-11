Divulgação Antônio Carlos Moreira, que é carinhosamente chamado de “Toninho”





Nos tempos mais desafiadores, surgem líderes cuja visão e capacidade de mobilização transformam a realidade ao seu redor. Antônio Carlos Moreira, carinhosamente chamado de “Toninho”, encarna essa liderança e assume pelo próximo triênio o papel de Grande Sumo Sacerdote do Capítulo Brasileiro dos Maçons do Real Arco.

Em razão de sua condução, a maçonaria do rito de York no Brasil vive um renascimento, mobilizando milhares de brasileiros em prol de valores universais que ressoam profundamente com os desafios contemporâneos do nosso país.

Sua liderança vai além das formalidades institucionais. Toninho tem demonstrado um compromisso inquebrantável com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que são pilares da maçonaria e fundamentais para a edificação de um Brasil mais justo e humano.

Em um momento de polarização e incertezas, ele tem sido um farol de estabilidade e esperança, reafirmando o papel histórico dos maçons como arquitetos de progresso e justiça.

Desde sua chegada ao Brasil, a maçonaria tem sido uma força estruturante de avanços cívicos e sociais. Líderes como Dom Pedro I (o Proclamador da Independência e 1o Imperador) e Marechal Deodoro da Fonseca (o Proclamador da República e 1o Presidente), que marcaram nossa história em momentos decisivos, encontraram na maçonaria não apenas inspiração, mas também uma base sólida para a ação.

Temos uma tradição e responsabilidade histórica. Sempre que o Brasil precisou, um poderoso maçom se levantou em prol da nossa nação.

Toninho segue essa tradição e assume a responsabilidade, liderando um movimento que resgata os valores iluministas da liberdade, igualdade e fraternidade, que moldaram o Brasil e os adapta às demandas do século XXI.

Sob sua liderança, o Capítulo Brasileiro do Real Arco está se consolidando como uma verdadeira egrégora de transformação. Sua capacidade de unir maçons de diferentes origens e regiões em torno de um propósito comum é um testemunho de sua habilidade como líder e visionário.

Ele compreende que a força da maçonaria reside na união de seus membros e na capacidade de canalizar essa energia para enfrentar os desafios que se colocam à nossa sociedade.

Mas Toninho não está apenas liderando no presente; ele também está pavimentando o futuro.

É nesse contexto que se pode profetizar que, inspirados pela liderança de Toninho e pelos ideais maçônicos, milhões de brasileiros se unirão a essa causa, colocando a maçonaria na sua tradicional e histórica dimensão de alcance e influência.

Essa profecia não é apenas uma visão ambiciosa, mas uma convocação. É um chamado para que cada cidadão que acredita nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade se una a esse movimento.

Toninho, como Grande Sumo Sacerdote , é o catalisador dessa transformação, mostrando que a maçonaria de York tem muito a oferecer ao Brasil contemporâneo.

Em um momento de profunda polarização, quando a confiança nas instituições é constantemente testada, a maçonaria emerge como um bastião de estabilidade e ética. Toninho lidera esse movimento com coragem e determinação, mostrando que a liderança iluminada não apenas inspira, mas transforma realidades.

A presente profecia é, ao mesmo tempo, uma inspiração e uma responsabilidade. Ela desafia a maçonaria de York e seus líderes a continuarem sendo agentes de mudança, sempre comprometidos com a edificação de um Brasil mais forte, justo e unido.

E, sob a liderança de Toninho, essa visão não apenas parece possível, mas inevitável.

Que Antônio Carlos Moreira continue sendo o farol que guia a maçonaria de York e o Brasil para um futuro de justiça, paz e união. Sua liderança é mais do que um marco; é uma promessa de que, juntos, podemos construir um país à altura dos ideais maçônicos.

* Ricardo Sayeg. Mestre Maçom do Real Arco. Comandante dos Cavaleiros Templários Guardiões do Graal. Sábio Cavaleiro de Cristo.