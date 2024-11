Por Ricardo Sayeg* e Paulo Hamilton Siqueira Jr.**

Nossa legião de advogados e advogadas – uma verdadeira Falange da Luz e do Bem – conquistou 48.661 votos, representando 21% dos votos válidos da advocacia paulista.

Esse resultado é muito expressivo e deve ser reconhecido e valorizado.

Mais do que números: é a prova concreta de que dezenas de milhares de advogadas e advogados estão unidos, com coragem, determinação e firmeza de ideais, em torno de nós, por uma causa maior de respeito, dignificação e credibilidade da advocacia, em prol do Brasil.

Somos a principal força institucional fora da gestão da OAB , no Estado de São Paulo, e a mobilização continua.

Com efeito, a advocacia é profissão essencial para a vitória da justiça e da democracia. Delas não abriremos mão.

No entanto, os desafios enfrentados por cada profissional são inúmeros, desde a desvalorização da carreira de advogado até os obstáculos institucionais que dificultam o pleno exercício de nossa missão.

Frente a essa missão e desafios, é preciso mais do que palavras: é necessário lutar.

Lutamos para ser a voz de uma classe que não se curva e não se cala. Lutamos para reafirmar que o advogado é indispensável à administração da Justiça , como prevê nossa Constituição .

Lutamos por nós e nossas famílias, apoiados na dedicação e comprometimento de nossas esposas, companheiros e filhos.

Somos pessoas de bem e de família; e, quando uma pessoa defende seu meio de vida, sua casa e sua família, cada um se multiplica por 10. Somos 486.610 mil.

Movimento Titãs da Advocacia

Neste contexto, nosso movimento Titãs da Advocacia consigna seus princípios inegociáveis: a defesa das prerrogativas dos advogados; a busca pelo respeito, dignificação e credibilidade da advocacia; e, o compromisso com a ética e a consideração às instituições.

Sabemos que, por ora, mesmo sem a vitória eleitoral que está por vir, conquistamos algo muito maior: o reconhecimento de que somos uma força transformadora, digna e respeitável na edificação de uma OAB mais forte, atuante e inclusiva.

Os Titãs da Advocacia , esta falange da luz e do bem, não se resume a um grupo de apoiadores ou a uma campanha política. É uma corrente de energia de nossa egrégora, que se alimenta da força do direito e da justiça e da fé em dias melhores para a advocacia. É a crença de que juntos podemos fazer mais e melhor, de que podemos reconquistar para a advocacia o protagonismo que merece.

Cada um dos 48.661 votos recebidos reflete um advogado ou advogada que acredita neste ideal, que deseja este compromisso com essas reais crenças, valores e princípios da advocacia.

Por isso, cada voto é uma vitória. Não apenas pelo simbolismo de termos alcançado cerca de 50 mil votos válidos, mas porque cada um deles representa a esperança e a confiança em nossa proposta.

Somos agentes da esperança de milhares. Cada voto representa a convicção de que o caminho que escolhemos é o certo, mesmo que árduo. Representa a união de cerca de cinco dezenas de milhares de pessoas dispostas a se entregar por um futuro melhor para a advocacia paulista em prol do Brasil.

Chegamos até aqui com a força do coletivo, e é assim que continuaremos. O resultado eleitoral não é o fim da jornada, mas um marco importante para seguirmos lutando, sempre com integridade, honra e convicção inabalável.

A Luz e as bençãos de Deus à nova gestão da OAB-SP . Desejamos uma profícua gestão em defesa da nossa classe.

Os Titãs são eternos, estarão presentes postulando pela advocacia e seus sagrados propósitos. A advocacia é a trincheira permanente da cidadania; e, é nossa missão manter essa trincheira firme, ativa e combativa.

Seguiremos em frente, de cabeça erguida e peito aberto, com o compromisso de continuar lutando. Porque lutar pela advocacia é, acima de tudo, lutar pela democracia, pela justiça e pelo respeito, dignidade e credibilidade de nossa santa profissão.

No Evangelho, Jesus o justo, é advogado!

A todos que nos apoiaram, nosso mais profundo agradecimento. A luta continua, e com ela a certeza de que juntos, como diria o D’Urso, nosso sangue é OAB e chegaremos lá.

Lutar pela Advocacia é sempre uma Vitória!

*Ricardo Sayeg é Advogado em São Paulo e Brasília. Professor Livre-Docente. Doutor e Mestre em Direito. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Imortal da Academia Paulista de Direito. Comandante dos Cavaleiros Templários Guardiões do Graal.

**Paulo Hamilton Siqueira Jr. é Advogado em São Paulo e Brasília. Pós-Doutor USP. Doutor e Mestre em Direito em Direito do Estado pela PUC/SP.

